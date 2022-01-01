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TNT

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Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»



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Ronni Le Tekrø в рамках недавней беседы подтвердил, что он контактировал с Tony Harnell'ом о возможном новом сотрудничестве:

«Я начал писать новый материал, и сейчас у меня идут плодотворные переговоры с Tony и остальными участниками группы. Мы отлично общаемся. А ведь прошло уже 40 лет [с момента образования TNT]. Но мы пытаемся снова собрать группу и, надеюсь, провести последний тур по Европе и, возможно, по Америке... Я думаю, что мы могли бы достойно завершить главу TNT и устроить прощальные гастроли».

TNT Is In Talks With TONY HARNELL About Doing





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