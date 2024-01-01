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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 21
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TNT

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13 июл 2024 : 		 Вокалист TNT нуждается в процедурах

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5 мар 2023 : 		 Гитарист TNT о новом материале

10 фев 2023 : 		 TNT работают над новым материалом

12 янв 2023 : 		 TNT выпустят что-то новое в 2023 году

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12 апр 2022 : 		 Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»

16 мар 2022 : 		 Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»

15 мар 2022 : 		 Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT
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|||| 13 июл 2024

Вокалист TNT нуждается в процедурах



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TONY HARNELL опубликовал следующее сообщение:

«Здравствуйте, дорогие друзья и поклонники ТНТ, хочу сообщить вам всем, что на следующей неделе мне предстоит пройти срочную медицинскую процедуру, которая потребует шестинедельного периода восстановления. Не волнуйтесь! Мой голос в полном порядке, и я тоже буду в порядке! Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, но будьте уверены, я скоро вернусь на сцену! Просто небольшая неприятность на рок-н-ролльной дороге! С большой любовью, Tony».






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