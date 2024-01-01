13 июл 2024



Вокалист TNT нуждается в процедурах



TONY HARNELL опубликовал следующее сообщение:



«Здравствуйте, дорогие друзья и поклонники ТНТ, хочу сообщить вам всем, что на следующей неделе мне предстоит пройти срочную медицинскую процедуру, которая потребует шестинедельного периода восстановления. Не волнуйтесь! Мой голос в полном порядке, и я тоже буду в порядке! Я бы не хотел сейчас вдаваться в подробности, но будьте уверены, я скоро вернусь на сцену! Просто небольшая неприятность на рок-н-ролльной дороге! С большой любовью, Tony».











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