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TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT



Бывший вокалист TNT TONY HARNELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что он запишет еще что-то со своими бывшими коллегами:



«Да, надежда есть. И Ronnie и я думали о том, чтобы сделать что-то вне, так что считаю, что оба варианта весьма жизнеспособны... Сейчас мы предпринимаем первые шаги, строим предварительные планы, но из-за COVID все очень и очень непросто».













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