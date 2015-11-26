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TNT

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24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

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2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность
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TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT



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Бывший вокалист TNT TONY HARNELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что он запишет еще что-то со своими бывшими коллегами:

«Да, надежда есть. И Ronnie и я думали о том, чтобы сделать что-то вне, так что считаю, что оба варианта весьма жизнеспособны... Сейчас мы предпринимаем первые шаги, строим предварительные планы, но из-за COVID все очень и очень непросто».

TONY HARNELL Says It's 'Possible' He Will Make Another Studio Album With TNT





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