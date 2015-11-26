Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE ðàñêðèòèêîâàë Äîíàëüäà Òðàìïà çà ðåàêöèþ íà êî... 233
*DEEP PURPLE â ÷àðòàõ 162
*Ãèòàðèñò ANTHRAX: «ß òàê ðàä, ÷òî ñåé÷àñ íå íà Óêðàèíå» 45
*Íîâàÿ ïåñíÿ CARCASS 27
*OZZY OSBOURNE ïðîòèâ òàòóèðîâîê íà ëèöå 22
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

TNT

*



1 ñåí 2020 : 		 Ãèòàðèñò TNT è LEDFOOT çàïèñàëè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó

26 äåê 2019 : 		 Ãèòàðèñò TNT: «Õî÷ó ñäåëàòü ïðîåêò ñ Tony ïî òèïó Page/Plant»

2 îêò 2019 : 		 Áûâøèé âîêàëèñò TNT ïî÷òèë ïàìÿòü âîêàëèñòà TNT

2 îêò 2019 : 		 Ãèòàðèñò TNT ïî÷òèë ïàìÿòü áûâøåãî âîêàëèñòà TNT

19 ñåí 2019 : 		 Óìåð áûâøèé âîêàëèñò TNT

28 ôåâ 2019 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî DVD TNT

6 ôåâ 2019 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî DVD TNT

24 ÿíâ 2019 : 		 Áûâøèé âîêàëèñò TNT: «Ãðàíæ íå óáèâàë õýéð-ìåòàëë»

19 ÿíâ 2019 : 		 TONY HARNELL: «ß íåíàâèäåë íàçâàíèå TNT»

15 ÿíâ 2019 : 		 Êîíöåðòíûé ðåëèç TNT âûéäåò âåñíîé

12 îêò 2018 : 		 Íîâîå âèäåî TNT

11 ìàé 2018 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò TNT

17 àïð 2018 : 		 Íîâûé ñèíãë TNT

4 àïð 2018 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ TNT

29 ìàð 2018 : 		 Íîâûé àëüáîì TNT âûéäåò ëåòîì

5 ôåâ 2018 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT

24 ÿíâ 2018 : 		 TONY HARNELL: «ß îòëè÷íî ïðîâ¸ë âðåìÿ â SKID ROW, è ÿ íå óõîäèë èç TNT»

26 íîÿ 2017 : 		 Ó TNT íîâûé âîêàëèñò

12 îêò 2017 : 		 TNT îïÿòü áåç âîêàëèñòà

3 ìàé 2017 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT

5 äåê 2016 : 		 TNT íà FRONTIERS MUSIC SRL

29 àâã 2016 : 		 TNT ãîòîâû ê ñòóäèéíîé ðàáîòå

22 ìàé 2016 : 		 TONY HARNELL îïÿòü âåðíóëñÿ â TNT

14 ÿíâ 2015 : 		 Áûâøèé âîêàëèñò TNT è ãèòàðèñò DEVICE â àêóñòèêå

5 ÿíâ 2015 : 		 TNT íå ïëàíèðóþò ïðåêðàùàòü äåÿòåëüíîñòü

4 ÿíâ 2015 : 		 TONY HARNELL îïÿòü óø¸ë èç TNT
Ïîêàçàòü äàëåå
| - |

|||| ñåãîäíÿ

Ãèòàðèñò TNT è LEDFOOT çàïèñàëè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó



*
zoom
*
* *
Ãèòàðèñò TNT Ronni Le Tekrø ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ êîðîíàïàóçîé è çàïèñàòü â ñòóäèè ñî ñâîèì õîðîøèì äðóãîì Tim'îì Scott'îì Mcconnell'îì, èçâåñòíûì êàê LEDFOOT, ïîëíîöåííóþ ïëàñòèíêó, îáñóæäåíèå êîòîðîé áûëî íà÷àòî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Â èòîãå âòîðîãî îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ðåëèç àëüáîìà "A Death Divine" — óíèêàëüíîé äóýëè ìåæäó äâóìÿ ãèòàðèñòàìè.

TNT




Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 122

||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåêëàìà íà DARKSIDE.ru Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì