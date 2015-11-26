Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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OZZY OSBOURNE ðàñêðèòèêîâàë Äîíàëüäà Òðàìïà çà ðåàêöèþ íà êî...
233
DEEP PURPLE â ÷àðòàõ
162
Ãèòàðèñò ANTHRAX: «ß òàê ðàä, ÷òî ñåé÷àñ íå íà Óêðàèíå»
45
Íîâàÿ ïåñíÿ CARCASS
27
OZZY OSBOURNE ïðîòèâ òàòóèðîâîê íà ëèöå
22
âñå íîâîñòè ãðóïïû
TNT
Íîðâåãèÿ
Hard Rock
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1 ñåí 2020
:
Ãèòàðèñò TNT è LEDFOOT çàïèñàëè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó
26 äåê 2019
:
Ãèòàðèñò TNT: «Õî÷ó ñäåëàòü ïðîåêò ñ Tony ïî òèïó Page/Plant»
2 îêò 2019
:
Áûâøèé âîêàëèñò TNT ïî÷òèë ïàìÿòü âîêàëèñòà TNT
2 îêò 2019
:
Ãèòàðèñò TNT ïî÷òèë ïàìÿòü áûâøåãî âîêàëèñòà TNT
19 ñåí 2019
:
Óìåð áûâøèé âîêàëèñò TNT
28 ôåâ 2019
:
Ôðàãìåíò íîâîãî DVD TNT
6 ôåâ 2019
:
Ôðàãìåíò íîâîãî DVD TNT
24 ÿíâ 2019
:
Áûâøèé âîêàëèñò TNT: «Ãðàíæ íå óáèâàë õýéð-ìåòàëë»
19 ÿíâ 2019
:
TONY HARNELL: «ß íåíàâèäåë íàçâàíèå TNT»
15 ÿíâ 2019
:
Êîíöåðòíûé ðåëèç TNT âûéäåò âåñíîé
12 îêò 2018
:
Íîâîå âèäåî TNT
11 ìàé 2018
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò TNT
17 àïð 2018
:
Íîâûé ñèíãë TNT
4 àïð 2018
:
Íîâàÿ ïåñíÿ TNT
29 ìàð 2018
:
Íîâûé àëüáîì TNT âûéäåò ëåòîì
5 ôåâ 2018
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT
24 ÿíâ 2018
:
TONY HARNELL: «ß îòëè÷íî ïðîâ¸ë âðåìÿ â SKID ROW, è ÿ íå óõîäèë èç TNT»
26 íîÿ 2017
:
Ó TNT íîâûé âîêàëèñò
12 îêò 2017
:
TNT îïÿòü áåç âîêàëèñòà
3 ìàé 2017
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT
5 äåê 2016
:
TNT íà FRONTIERS MUSIC SRL
29 àâã 2016
:
TNT ãîòîâû ê ñòóäèéíîé ðàáîòå
22 ìàé 2016
:
TONY HARNELL îïÿòü âåðíóëñÿ â TNT
14 ÿíâ 2015
:
Áûâøèé âîêàëèñò TNT è ãèòàðèñò DEVICE â àêóñòèêå
5 ÿíâ 2015
:
TNT íå ïëàíèðóþò ïðåêðàùàòü äåÿòåëüíîñòü
4 ÿíâ 2015
:
TONY HARNELL îïÿòü óø¸ë èç TNT
30 íîÿ 2014
:
TNT ñî÷èíÿþò ïåñíè äëÿ íîâîãî àëüáîìà
24 àâã 2014
:
Êîíöåðòíûé ðåëèç TNT âûéäåò â ñåíòÿáðå
4 àâã 2014
:
Ãèòàðèñò TNT: «Äî 1980-ãî ðîê áûë ëó÷øå»
20 èþë 2014
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT
2 èþë 2014
:
Âîêàëèñòó SHY/Ex-TNT ïðåäñòîèò íîâàÿ îïåðàöèÿ
21 ìàð 2014
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT
29 ÿíâ 2014
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ TNT
19 ÿíâ 2014
:
TONY HARNELL â TNT: âèäåî ñ ïåðâîãî âûñòóïëåíèÿ
19 äåê 2013
:
Îáëîæêà è òðåê-ëèñò íîâîãî DVD TNT
14 äåê 2013
:
TNT âûïóñòèëè DVD ñ þáèëåéíûì øîó
9 äåê 2013
:
TNT ñ TONY HARNELL'îì ãîòîâû ê òóðó
18 îêò 2013
:
TONY HARNELL îôèöèàëüíî âåðíóëñÿ â TNT
12 àâã 2013
:
TONY MILLS îá óõîäå èç TNT
5 àâã 2013
:
TONY HARNELL: «Ãîâîðèòü î ðåþíèîíå TNT ïðåæäåâðåìåííî»
4 ìàð 2013
:
SID RINGSBY âåðíóëñÿ â TNT
28 ÿíâ 2013
:
TNT ïðîäàþò íîâûé òðåê
10 ÿíâ 2013
:
Âîêàëèñò TNT ðàáîòàåò íàä ñîëüíûì àëüáîìîì
18 äåê 2012
:
Èç TNT óøåë áàñèñò
6 èþí 2012
:
TONY HARNELL ïðèñîåäèíèëñÿ ê TNT íà þáèëåéíîì êîíöåðòå
30 àïð 2012
:
TONY HARNELL ïðèñîåäèíèòñÿ ê TNT íà þáèëåéíîì êîíöåðòå?
22 ñåí 2011
:
TNT ñíÿëè êîíöåðò íà DVD
3 ìàé 2011
:
Íîâîå âèäåî TNT
28 àïð 2011
:
Óìåð êëàâèøíèê TNT
16 ÿíâ 2011
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà TNT
12 íîÿ 2010
:
Ñåìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà TNT
10 íîÿ 2010
:
Íîâûé àëüáîì TNT âûéäåò â äåêàáðå
30 àâã 2010
:
Âîêàëèñò TNT ïåðåíåñ ñåðäå÷íûé ïðèñòóï
6 ñåí 2008
:
Ñåìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà TNT
9 àâã 2008
:
Íîâûé àëüáîì TNT
17 íîÿ 2006
:
Îáíàðîäîâàíû íàçâàíèÿ íåêîòîðûõ òðåêîâ íîâîãî àëüáîìà TNT
10 íîÿ 2006
:
Ïîñëåäíèå íîâîñòè îò TNT
18 àâã 2006
:
Êîíöåðòíûé DVD îò TNT "Live In Madrid" âûéäåò â ñåíòÿáðå
17 ìàé 2006
:
TNT íàøëè íîâîãî ôðîíòìåíà
9 àïð 2006
:
Tony Harnell ïîêèíóë TNT
23 ñåí 2002
:
TNT çàñåëè â ñòóäèþ
ñåãîäíÿ
Ãèòàðèñò
TNT
è LEDFOOT çàïèñàëè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó
Ãèòàðèñò TNT Ronni Le Tekrø ðåøèë âîñïîëüçîâàòüñÿ êîðîíàïàóçîé è çàïèñàòü â ñòóäèè ñî ñâîèì õîðîøèì äðóãîì Tim'îì Scott'îì Mcconnell'îì, èçâåñòíûì êàê LEDFOOT, ïîëíîöåííóþ ïëàñòèíêó, îáñóæäåíèå êîòîðîé áûëî íà÷àòî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Â èòîãå âòîðîãî îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ðåëèç àëüáîìà "A Death Divine" — óíèêàëüíîé äóýëè ìåæäó äâóìÿ ãèòàðèñòàìè.
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Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 122
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
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Êîíòàêòû
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).