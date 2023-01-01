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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 28
*Потери в NERVOSA 24
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TNT

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2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

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19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

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17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

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29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

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24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист
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|||| сегодня

TNT работают над новым материалом



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TNT опубликовали несколько фотографий из студии Nyhagen, где идет работа над новым материалом с вернувшимся в коллектив Tony Harnell'ом.






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