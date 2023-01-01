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TNT

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Гитарист TNT о новом материале



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В рамках недавнего интервью Ronni LeTekrø рассказал о положении дел в группе:

«Я не должен ничего говорить, однако можно констатировать, что да, постепенно мы начинаем создавать материал. Я не могу сказать, как далеко мы продвинулись или что-то в этом роде, но в группе определенно царит хорошая атмосфера. И я полагаю, что мы все с нетерпением ждем возможности создать новый материал, а также исполнить, конечно же, старые песни, классические песни.

Трудно быть европейской группой с американским певцом. Это было тяжело для обеих сторон, особенно для Tony; ему приходилось много путешествовать. Но и нам приходилось это делать, чтобы продвигать [группу] в Соединенных Штатах в 80-х и 90-х годах. Это как FOREIGNER — британская группа с американским певцом. TNT — норвежская группа с американским певцом




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