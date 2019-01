сегодня



TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT »



TONY HARNELL в недавнем интервью признался, что просто ненавидел название группы TNT:



«Когда я только пришел в группу в 1984, одним из тех вопросов, что я хотел решить сразу, было смена названия. Это был первый номер в моем списке. Им это изрядно надоело, потому что я не хотел отступать. Я как будто немного зациклился на этом. Я действительно ненавидела это название. Я думал, что это серость, дешевка. И я думал, что у нас будут проблемы с этим названием в будущем. И я просто не считал, что такое название вообще может представлять музыкальный коллектив. Я думал, что музыка была пышной, разнообразной и интересной, и я не считал, что это название подходит для нашей музыки. Вот как то так».



Двадцать второго марта на Frontiers состоится релиз нового концертного релиза группы, Encore - Live In Milano:



"Give Me A Sign"

"As Far As The Eye Can See"

"She Needs Me"

"Desperate Nights"

"Invisible Noise"

"Child's Play"

"Ironnic" (Ronni solo)

"Forever Shine On"

"Northern Lights"

"Tonight I'm Falling"

"Intuition"

"Seven Seas"

"Listen To Your Heart"

"10000 Lovers"

"Everyone's A Star"















