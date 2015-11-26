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TNT

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19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность

4 янв 2015 : 		 TONY HARNELL опять ушёл из TNT

30 ноя 2014 : 		 TNT сочиняют песни для нового альбома

24 авг 2014 : 		 Концертный релиз TNT выйдет в сентябре

4 авг 2014 : 		 Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»

20 июл 2014 : 		 Видео с выступления TNT

2 июл 2014 : 		 Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция

21 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления TNT

29 янв 2014 : 		 Видео с выступления TNT

19 янв 2014 : 		 TONY HARNELL в TNT: видео с первого выступления
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TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»



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TONY HARNELL в недавнем интервью признался, что просто ненавидел название группы TNT:

«Когда я только пришел в группу в 1984, одним из тех вопросов, что я хотел решить сразу, было смена названия. Это был первый номер в моем списке. Им это изрядно надоело, потому что я не хотел отступать. Я как будто немного зациклился на этом. Я действительно ненавидела это название. Я думал, что это серость, дешевка. И я думал, что у нас будут проблемы с этим названием в будущем. И я просто не считал, что такое название вообще может представлять музыкальный коллектив. Я думал, что музыка была пышной, разнообразной и интересной, и я не считал, что это название подходит для нашей музыки. Вот как то так».

Двадцать второго марта на Frontiers состоится релиз нового концертного релиза группы, Encore - Live In Milano:

"Give Me A Sign"
"As Far As The Eye Can See"
"She Needs Me"
"Desperate Nights"
"Invisible Noise"
"Child's Play"
"Ironnic" (Ronni solo)
"Forever Shine On"
"Northern Lights"
"Tonight I'm Falling"
"Intuition"
"Seven Seas"
"Listen To Your Heart"
"10000 Lovers"
"Everyone's A Star"

TONY HARNELL Talks TNT Moniker - "I Really Hated The Name"






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