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TNT

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28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность

4 янв 2015 : 		 TONY HARNELL опять ушёл из TNT

30 ноя 2014 : 		 TNT сочиняют песни для нового альбома

24 авг 2014 : 		 Концертный релиз TNT выйдет в сентябре

4 авг 2014 : 		 Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»

20 июл 2014 : 		 Видео с выступления TNT

2 июл 2014 : 		 Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция
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|||| 28 фев 2019

Фрагмент нового DVD TNT



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22 марта на Frontiers Music на CD, DVD и Blu-ray состоится выход концертного релиза TNT, "Encore - Live In Milano", записанного в апреле 2017 года:

01. Give Me A Sign

02. As Far As The Eye Can See

03. She Needs Me

04. Desperate Nights

05. Invisible Noise

06. Child's Play

07. Ironnic (Ronni solo)

08. Forever Shine On

09. Northern Lights

10. Tonight I'm Falling

11. Intuition

12. Seven Seas

13. Listen To Your Heart

14. 10000 Lovers

15. Everyone's A Star

Исполнение "Invisible Noise" доступно ниже.



Watch TONY HARNELL-Fronted TNT Perform 'Invisible Noise' From 'Encore - Live In Milano' DVD








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