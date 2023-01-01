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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
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TNT

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12 июн 2023 : 		 TONY HARNELL выступил с TNT

5 мар 2023 : 		 Гитарист TNT о новом материале

10 фев 2023 : 		 TNT работают над новым материалом

12 янв 2023 : 		 TNT выпустят что-то новое в 2023 году

9 ноя 2022 : 		 TONY HARNELL опять в TNT

12 апр 2022 : 		 Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»

16 мар 2022 : 		 Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»

15 мар 2022 : 		 Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT
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TONY HARNELL выступил с TNT



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TONY HARNELL выступил с TNT на фестивале Sweden Rock — видео доступно ниже.




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