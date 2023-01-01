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Новое видео SLIPKNOT
31
На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку
19
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
PHILIP ANSELMO вновь конфедерат
14
DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»
14
Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога
13
Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»
11
PAUL STANLEY — о Pride Month
10
Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо...
8
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по
Новое видео SLIPKNOT
31
На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку
19
SLIPKNOT расстались с клавишником
16
Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ...
14
PHILIP ANSELMO вновь конфедерат
14
все новости группы
TNT
Норвегия
Hard Rock
Heavy Metal
Melodic Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.tnttheband.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tnttheband
12 июн 2023
:
TONY HARNELL выступил с TNT
5 мар 2023
:
Гитарист TNT о новом материале
10 фев 2023
:
TNT работают над новым материалом
12 янв 2023
:
TNT выпустят что-то новое в 2023 году
9 ноя 2022
:
TONY HARNELL опять в TNT
12 апр 2022
:
Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»
16 мар 2022
:
Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»
15 мар 2022
:
Новый альбом гитариста TNT выйдет весной
6 май 2021
:
TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT
24 фев 2021
:
TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT
1 сен 2020
:
Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу
26 дек 2019
:
Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»
2 окт 2019
:
Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT
2 окт 2019
:
Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT
19 сен 2019
:
Умер бывший вокалист TNT
28 фев 2019
:
Фрагмент нового DVD TNT
6 фев 2019
:
Фрагмент нового DVD TNT
24 янв 2019
:
Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»
19 янв 2019
:
TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»
15 янв 2019
:
Концертный релиз TNT выйдет весной
12 окт 2018
:
Новое видео TNT
11 май 2018
:
Видео с текстом от TNT
17 апр 2018
:
Новый сингл TNT
4 апр 2018
:
Новая песня TNT
29 мар 2018
:
Новый альбом TNT выйдет летом
5 фев 2018
:
Видео с выступления TNT
24 янв 2018
:
TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»
26 ноя 2017
:
У TNT новый вокалист
12 окт 2017
:
TNT опять без вокалиста
3 май 2017
:
Видео с выступления TNT
5 дек 2016
:
TNT на FRONTIERS MUSIC SRL
29 авг 2016
:
TNT готовы к студийной работе
22 май 2016
:
TONY HARNELL опять вернулся в TNT
14 янв 2015
:
Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике
5 янв 2015
:
TNT не планируют прекращать деятельность
4 янв 2015
:
TONY HARNELL опять ушёл из TNT
30 ноя 2014
:
TNT сочиняют песни для нового альбома
24 авг 2014
:
Концертный релиз TNT выйдет в сентябре
4 авг 2014
:
Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»
20 июл 2014
:
Видео с выступления TNT
2 июл 2014
:
Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция
21 мар 2014
:
Профессиональное видео с выступления TNT
29 янв 2014
:
Видео с выступления TNT
19 янв 2014
:
TONY HARNELL в TNT: видео с первого выступления
19 дек 2013
:
Обложка и трек-лист нового DVD TNT
14 дек 2013
:
TNT выпустили DVD с юбилейным шоу
9 дек 2013
:
TNT с TONY HARNELL'ом готовы к туру
18 окт 2013
:
TONY HARNELL официально вернулся в TNT
12 авг 2013
:
TONY MILLS об уходе из TNT
5 авг 2013
:
TONY HARNELL: «Говорить о реюнионе TNT преждевременно»
4 мар 2013
:
SID RINGSBY вернулся в TNT
28 янв 2013
:
TNT продают новый трек
10 янв 2013
:
Вокалист TNT работает над сольным альбомом
18 дек 2012
:
Из TNT ушел басист
6 июн 2012
:
TONY HARNELL присоединился к TNT на юбилейном концерте
30 апр 2012
:
TONY HARNELL присоединится к TNT на юбилейном концерте?
22 сен 2011
:
TNT сняли концерт на DVD
3 май 2011
:
Новое видео TNT
28 апр 2011
:
Умер клавишник TNT
16 янв 2011
:
Трейлер нового альбома TNT
12 ноя 2010
:
Семплы с нового альбома TNT
10 ноя 2010
:
Новый альбом TNT выйдет в декабре
30 авг 2010
:
Вокалист TNT перенес сердечный приступ
6 сен 2008
:
Семплы с нового альбома TNT
9 авг 2008
:
Новый альбом TNT
17 ноя 2006
:
Обнародованы названия некоторых треков нового альбома TNT
10 ноя 2006
:
Последние новости от TNT
18 авг 2006
:
Концертный DVD от TNT "Live In Madrid" выйдет в сентябре
17 май 2006
:
TNT нашли нового фронтмена
9 апр 2006
:
Tony Harnell покинул TNT
23 сен 2002
:
TNT засели в студию
сегодня
TONY HARNELL выступил с TNT
TONY HARNELL выступил с TNT на фестивале Sweden Rock — видео доступно ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет