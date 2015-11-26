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TNT

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6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике
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TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT



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TONY HARNELL в рамках недавнего интервью сказал, что не исключает возможности возобновление контактов с бывшими коллегами:

«Мы с Ronni частенько общаемся. Он не большой любитель технологий, но Facetime ему по нраву. И это немного напрягает, хотя я его и люблю, но он звонит мне рано утром, так как он за океаном, и вот он ни свет ни заря поднимает меня видеочатом, ну а я-то в кровати. Но я люблю этого парня. Что бы ни случилось, мы точно будем зажигать вместе на пляже, когда нам будет по 70 с лишним.

Большинство вещей, которые нас разделили, — опять же, вопреки распространенному мнению — связаны с бизнесом. Я просто оставлю всё как есть.

"Никогда не говори никогда" — хороший способ сказать это [относительно возможного нового альбома TNT]. И, возможно, появятся время и место».

TONY HARNELL Doesn





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