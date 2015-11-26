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TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT



TONY HARNELL в рамках недавнего интервью сказал, что не исключает возможности возобновление контактов с бывшими коллегами:



«Мы с Ronni частенько общаемся. Он не большой любитель технологий, но Facetime ему по нраву. И это немного напрягает, хотя я его и люблю, но он звонит мне рано утром, так как он за океаном, и вот он ни свет ни заря поднимает меня видеочатом, ну а я-то в кровати. Но я люблю этого парня. Что бы ни случилось, мы точно будем зажигать вместе на пляже, когда нам будет по 70 с лишним.



Большинство вещей, которые нас разделили, — опять же, вопреки распространенному мнению — связаны с бизнесом. Я просто оставлю всё как есть.



"Никогда не говори никогда" — хороший способ сказать это [относительно возможного нового альбома TNT]. И, возможно, появятся время и место».







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