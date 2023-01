12 янв 2023



TNT выпустят что-то новое в 2023 году



TNT объявили первые даты концертов на 2023 год:



Jun 07 - Sweden Rock Festival - Sölvesborg, Sweden

Jun. 22 - Steinkjer Festivalen - Steinkjer, Norway

Jun. 23 - Tons Of Rock - Oslo, Norway

Jul. 12 - Tysnesfest - Våge, Norway



Tony Harnell: «Мы видели все ваши просьбы о концертах в США и на других территориях за пределами Скандинавии, и хотя это может занять некоторое время, они обязательно произойдут!



2023 год станет годом, когда мы вернём поезд на рельсы... И, надеюсь, выпустим несколько новых песен для всех вас! Просто знайте, что мы хотим побывать в как можно большем количестве городов, чтобы исполнить для вас нашу музыку. Это только начало нового начала!»





