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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 18
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TNT

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12 янв 2023 : 		 TNT выпустят что-то новое в 2023 году

9 ноя 2022 : 		 TONY HARNELL опять в TNT

12 апр 2022 : 		 Гитарист TNT: «Нам стоит записать ещё один альбом»

16 мар 2022 : 		 Гитарист TNT: «Я обсуждал с TONY юбилейные концерты»

15 мар 2022 : 		 Новый альбом гитариста TNT выйдет весной

6 май 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает возвращения в TNT

24 фев 2021 : 		 TONY HARNELL не исключает еще альбомов с TNT

1 сен 2020 : 		 Гитарист TNT и LEDFOOT записали совместную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TNT: «Хочу сделать проект с Tony по типу Page/Plant»

2 окт 2019 : 		 Бывший вокалист TNT почтил память вокалиста TNT

2 окт 2019 : 		 Гитарист TNT почтил память бывшего вокалиста TNT

19 сен 2019 : 		 Умер бывший вокалист TNT

28 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

6 фев 2019 : 		 Фрагмент нового DVD TNT

24 янв 2019 : 		 Бывший вокалист TNT: «Гранж не убивал хэйр-металл»

19 янв 2019 : 		 TONY HARNELL: «Я ненавидел название TNT»

15 янв 2019 : 		 Концертный релиз TNT выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Новое видео TNT

11 май 2018 : 		 Видео с текстом от TNT

17 апр 2018 : 		 Новый сингл TNT

4 апр 2018 : 		 Новая песня TNT

29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста
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|||| 12 янв 2023

TNT выпустят что-то новое в 2023 году



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TNT объявили первые даты концертов на 2023 год:

Jun 07 - Sweden Rock Festival - Sölvesborg, Sweden
Jun. 22 - Steinkjer Festivalen - Steinkjer, Norway
Jun. 23 - Tons Of Rock - Oslo, Norway
Jul. 12 - Tysnesfest - Våge, Norway

Tony Harnell: «Мы видели все ваши просьбы о концертах в США и на других территориях за пределами Скандинавии, и хотя это может занять некоторое время, они обязательно произойдут!

2023 год станет годом, когда мы вернём поезд на рельсы... И, надеюсь, выпустим несколько новых песен для всех вас! Просто знайте, что мы хотим побывать в как можно большем количестве городов, чтобы исполнить для вас нашу музыку. Это только начало нового начала!»




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