TNT выпустят что-то новое в 2023 году

Jun 07 - Sweden Rock Festival - Sölvesborg, Sweden
Jun. 22 - Steinkjer Festivalen - Steinkjer, Norway
Jun. 23 - Tons Of Rock - Oslo, Norway
Jul. 12 - Tysnesfest - Våge, Norway
Tony Harnell: «Мы видели все ваши просьбы о концертах в США и на других территориях за пределами Скандинавии, и хотя это может занять некоторое время, они обязательно произойдут!
2023 год станет годом, когда мы вернём поезд на рельсы... И, надеюсь, выпустим несколько новых песен для всех вас! Просто знайте, что мы хотим побывать в как можно большем количестве городов, чтобы исполнить для вас нашу музыку. Это только начало нового начала!»
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