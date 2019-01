сегодня



Видео джема JOE SATRIANI и NEAL SCHON



Видео джема Neal'a Schon'a (JOURNEY) и Joe Satriani (CHICKENFOOT) в рамках выступления шестого января "Joe Satriani's G4 Experience V5.0: Rocks The Desert" в Hotel Zoso, Palm Springs, California, доступно для просмотра ниже.









Neal Schon will embark on his "Journey Through Time" tour next month. Schon will take the stage alongside founding JOURNEY and SANTANA singer/keyboardist Gregg Rolie, ex-JOURNEY drummer Deen Castronovo, bassist Marco Mendoza of THE DEAD DAISIES and THIN LIZZY, a musician named Chris Collins (on guitar and keyboards) and super-producer Marti Frederiksen (multi-instrumentalist, vocals).













+0 -1









просмотров: 84