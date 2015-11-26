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Умер клавшник JOE SATRIANI / KISS



Десятого июля Фил Эшли, известный по работе с JOE SATRIANI, KISS, AEROSMITH, Mick Jagger и многими другими, скончался в возрасте 65 лет. Причина смерти не объявлена.



«Мы опустошены кончиной Филиппа Эшли. Любящий отец, муж и партнер, замечательный друг и талантливый музыкант. Надеемся, что в следующем году мы почтим его жизнь достойной поминальной панихидой»



Satriani разместила следующее сообщение с фотографией выше:



«Наш дорогой друг Фил Эшли скончался на прошлой неделе. Он был великолепным музыкантом и человеком. На сцене и в студии мы вместе создали много замечательной музыки, играли в шахматы (он всегда выигрывал) и до сих пор сотрудничали. Мои глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Фил, мы все будем скучать по тебе. Фил Эшли (слева вверху), Doug Wimbish, Simon Philips и я в Bearsville Studios в конце 90-х записываем The Extremist».



Вокалист KISS Paul Stanley:



«Я не знаю что сказать. Мой дорогой друг Фил Эшли внезапно умер. Он не был треплом, был очень добрым и отзывчивым, мы проводили в беседах о ценности жизни, семьи и музыки многие часы. Он играл на клавишных со многими известными группами и исполнителями. Времени, которого у нас уже не будет, оставляет во мне зияющую пустоту».







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