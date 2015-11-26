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Joe Satriani

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23 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI выпускает бокс-сет

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25 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI получил награду

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1 ноя 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

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7 дек 2016 : 		 JOE SATRIANI выпустил новый ЕР

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Умер клавшник JOE SATRIANI / KISS



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Десятого июля Фил Эшли, известный по работе с JOE SATRIANI, KISS, AEROSMITH, Mick Jagger и многими другими, скончался в возрасте 65 лет. Причина смерти не объявлена.

«Мы опустошены кончиной Филиппа Эшли. Любящий отец, муж и партнер, замечательный друг и талантливый музыкант. Надеемся, что в следующем году мы почтим его жизнь достойной поминальной панихидой»

Satriani разместила следующее сообщение с фотографией выше:

«Наш дорогой друг Фил Эшли скончался на прошлой неделе. Он был великолепным музыкантом и человеком. На сцене и в студии мы вместе создали много замечательной музыки, играли в шахматы (он всегда выигрывал) и до сих пор сотрудничали. Мои глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Фил, мы все будем скучать по тебе. Фил Эшли (слева вверху), Doug Wimbish, Simon Philips и я в Bearsville Studios в конце 90-х записываем The Extremist».

Вокалист KISS Paul Stanley:

«Я не знаю что сказать. Мой дорогой друг Фил Эшли внезапно умер. Он не был треплом, был очень добрым и отзывчивым, мы проводили в беседах о ценности жизни, семьи и музыки многие часы. Он играл на клавишных со многими известными группами и исполнителями. Времени, которого у нас уже не будет, оставляет во мне зияющую пустоту».

JOE SATRIANI / KISS Keyboardist PHIL ASHLEY Passes At Age 65



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