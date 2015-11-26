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Joe Satriani

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Новое видео JOE SATRIANI



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JOE SATRIANI опубликовал анимационное видео на композицию "Yesterday's Yesterday". Этот трек взят из альбома "Shapeshifting", выпущенного десятого апреля на Sony Music/Legacy Recordings. Альбом доступен на CD и черном виниле. Продюсерами диска были Satriani и Jim Scott (FOO FIGHTERS, RED HOT CHILI PEPPERS, TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS), а в качестве гостей в записи принимали участие такие музыканты как Kenny Aronoff (John Fogerty), Chris Chaney (JANE'S ADDICTION) и Eric Caudieux, а также Lisa Coleman (THE REVOLUTION) и Christopher Guest.

Трек-лист:

01. Shapeshifting

02. Big Distortion

03. All For Love

04. Ali Farka, Dick Dale, An Alien And Me

05. Teardrops

06. Perfect Dust

07. Nineteen Eighty

08. All My Friends Are Here

09. Spirits, Ghosts And Outlaws

10. Falling Stars

11. Waiting

12. Here The Blue River

13. Yesterday's Yesterday

JOE SATRIANI Releases Animated Music Video For








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