Новое видео JOE SATRIANI



JOE SATRIANI опубликовал анимационное видео на композицию "Yesterday's Yesterday". Этот трек взят из альбома "Shapeshifting", выпущенного десятого апреля на Sony Music/Legacy Recordings. Альбом доступен на CD и черном виниле. Продюсерами диска были Satriani и Jim Scott (FOO FIGHTERS, RED HOT CHILI PEPPERS, TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS), а в качестве гостей в записи принимали участие такие музыканты как Kenny Aronoff (John Fogerty), Chris Chaney (JANE'S ADDICTION) и Eric Caudieux, а также Lisa Coleman (THE REVOLUTION) и Christopher Guest.



Трек-лист:



01. Shapeshifting



02. Big Distortion



03. All For Love



04. Ali Farka, Dick Dale, An Alien And Me



05. Teardrops



06. Perfect Dust



07. Nineteen Eighty



08. All My Friends Are Here



09. Spirits, Ghosts And Outlaws



10. Falling Stars



11. Waiting



12. Here The Blue River



13. Yesterday's Yesterday



















