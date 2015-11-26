Новое видео JOE SATRIANI

JOE SATRIANI опубликовал анимационное видео на композицию "Yesterday's Yesterday". Этот трек взят из альбома "Shapeshifting", выпущенного десятого апреля на Sony Music/Legacy Recordings. Альбом доступен на CD и черном виниле. Продюсерами диска были Satriani и Jim Scott (FOO FIGHTERS, RED HOT CHILI PEPPERS, TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS), а в качестве гостей в записи принимали участие такие музыканты как Kenny Aronoff (John Fogerty), Chris Chaney (JANE'S ADDICTION) и Eric Caudieux, а также Lisa Coleman (THE REVOLUTION) и Christopher Guest.
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