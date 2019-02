сегодня



JOE SATRIANI выпустит демо первой группы



Пятого апреля на Strange Beautiful Music imprint состоится релиз сборника демо-записей первой группы JOE SATRIANI, THE SQUARES:



01. Give It Up



02. Everybody's Girl



03. B-Side Girl



04. I Need A Lot Of Love



05. Can't Take It Anymore



06. So Used Up



07. You Can Light The Way



08. Tonight



09. Never Let It Get You Down



10. Follow That Heart



11. I Love How You Love Me















