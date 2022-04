сегодня



Вскрытие от JOE SATRIANI



Видео, в котором демонстрируется варианты изданий нового альбома JOE SATRIANI "The Elephants Of Mars", доступно ниже. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewel case

- Ltd. CD Digi sleeve (incl.14 images created by the artist himself)

- 2LP Gatefold

- Ltd. 2LP Gatefold Orange

- Ltd. 2LP Gatefold Purple

- Ltd. 2LP Gatefold Pink

- Digital



Трек-лист:



01. Sahara



02. The Elephants Of Mars



03. Faceless



04. Blue Foot Groovy



05. Tension And Release



06. Sailing The Seas Of Ganymede



07. Doors of Perception



08. E 104th St NYC



09. Pumpin'



10. Dance Of The Spores



11. Night Scene



12. Through A Mother's Day Darkly



13. 22 Memory Lane



14. Desolation







