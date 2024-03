сегодня



NUNO BETTENCOURT и RICHIE KOTZEN присоединились к JOE SATRIANI в рамках выступления на круизе Monsters Of Rock и исполнили классику Freddie King/Jeff Beck classic "Going Down" (originally written by Don Nix).







