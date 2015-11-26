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JOE SATRIANI выпускает комиксы



Журналы Incendium и Heavy Metal объявили о запуске серии комиксов "Crystal Planet", которые были созданы JOE SATRIANI и Недом Иветтом.



Яркая космическая одиссея, в которой Сэтчел Уокер, человек вне времени, оказывается между бесчисленными фракциями, сражающимися за ресурсы на орбите умирающей звезды. В смелой и жестокой саге о сентиментальных бурях и армиях Wingsuit лишь музыка, и, что более важно, сила и эмоции, которые может вызвать музыка, могут положить конец конфликту, восстановить гармонию во времени и раскрыть истинное место Уолкера во вселенной.



"Crystal Planet" начинается как серия из пяти номеров. Первое печатное издание каждого номера будет выпущено в виде престижного лимитированного издания коллекционных комиксов, в твёрдой обложке и с тиснением из фольги, глянцевыми страницами и индивидуальной нумерацией. Каждое первое издание будет выпущено ограниченным тиражом 1998 экземпляров по цене 19,98 долларов. Второй номер уже доступен для заказа, тираж составит 250 экземпляров.















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