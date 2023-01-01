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Joe Satriani

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JOE SATRIANI о подражании звучанию Эдди Ван Халена в предстоящем туре



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В новом интервью Rolling Stone Joe Satriani спросили, будет ли он пытаться повторить гитарное звучание Эдди Ван Халена во время предстоящего летом 2024 года тура, который будет посвящён музыке VAN HALEN и в котором будут участвовать вокалист Sammy Hagar, басист Michael Anthony и барабанщик Jason Bonham. Он ответил:

«Это действительно интересно. У Эда есть интересный период, когда он начинает со старого усилителя Marshall и двигается вперёд в конце 1980-х, всё больше и больше усложняя звучание этих усилителей Marshall. А затем в какой-то момент всё меняется, и он переходит к усилителю Soldano, начинает разрабатывать 5150 вместе с Peavey и продолжает двигаться вперёд. А затем начинается новая эра [EVH] 5153.

Для гитариста это удивительный набор изменений, который даёт возможность использовать разные способы исполнения. И одно не всегда сочетается с другим. Использовать один из совершенно новых усилителей, чтобы изобразить что-то с первого альбома, очень сложно. И сложно играть более поздние песни с более ранним оборудванием. Так что в последнюю неделю я понял, как он играл в 1986 году на "Live Without A Net". Он всё ещё использовал Marshall, но это было очень сложно.

Если вы когда-нибудь видели фотографии этого оборудования, он не просто подключал гитару и делал звук погромче. Всё подключалось к Power Soak, прохожило в петли эффектов, в сложные процессоры эффектов, а затем в усилители мощности. Это была сложная система, но в основе её лежало его невероятное звукоизвлечение. Он просто прекрасно владел гитарой. Он играл с высокой интенсивностью. Я не хочу обобщать и говорить, что он заставлял всё звучать хорошо, но это так. [Смеётся]. Когда у тебя есть одна из его гитар, его оборудование или его модель, ты осознаёшь, что его просто невозможно заменить.

Но я отвечу на ваш вопрос: я постараюсь приблизиться к звучанию каждой из этих эпох. В первую очередь я сделаю это для себя. Это поможет мне настроиться на то, чтобы играть партии так, как играл он. На альбоме он сыграл их определённым образом, а потом каждый вечер играл их вживую. Насколько я могу судить, он менял их каждый вечер. Его просто невозможно было сдержать. В этом и заключалась вся прелесть его энтузиазма в игре на гитаре и в том, что он был музыкантом. Он просто продолжал изобретать партии и аккорды, приукрашивать их и солировать. Если перед вами стоит задача подражать ему, то возникает вопрос: "И в какой момент?"»




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