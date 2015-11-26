Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 86
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 55
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 54
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 45
[= ||| все новости группы



*

Joe Satriani

*



13 янв 2021 : 		 JOE SATRIANI выпускает комиксы

30 дек 2020 : 		 JOE SATRIANI: «Я использовал теппинг ещё до того, как услышал Эдди Ван Халена»

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE исполняет трек JOE SATRIANI

18 ноя 2020 : 		 KIERAN JOHNSTON исполняет трек JOE SATRIANI

17 ноя 2020 : 		 DOUG DOPPLER исполняет трек JOE SATRIANI

12 ноя 2020 : 		 TRAVIS WHITE исполняет трек JOE SATRIANI

11 ноя 2020 : 		 NILI BROSH исполняет трек JOE SATRIANI

4 ноя 2020 : 		 GEOFF TYSON исполняет трек JOE SATRIANI

28 окт 2020 : 		 DAVE MARTONE исполняет трек JOE SATRIANI

2 окт 2020 : 		 PHIL CAMPBELL исполняет JOE SATRIANI

30 сен 2020 : 		 ALYSSA DAY исполняет JOE SATRIANI

28 сен 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет JOE SATRIANI

22 сен 2020 : 		 JOSHUA DE LA VICTORIA исполняет JOE SATRIANI

18 сен 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD исполняет JOE SATRIANI

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

18 июл 2020 : 		 Умер клавшник JOE SATRIANI / KISS

26 май 2020 : 		 JOE SATRIANI работает сразу над двумя пластинками

28 апр 2020 : 		 JOE SATRIANI назвал величайший альбом всех времён и свою самую худшую пластинку

14 апр 2020 : 		 JOE SATRIANI хвалит новых гитаристов

10 апр 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

24 мар 2020 : 		 Новый сингл JOE SATRIANI

21 фев 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

7 фев 2020 : 		 Новый сингл JOE SATRIANI

15 янв 2020 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет весной

14 окт 2019 : 		 Специальное издание альбома JOE SATRIANI

26 июн 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня SQUARES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE SATRIANI выпускает комиксы



*
zoom
*
* *
Журналы Incendium и Heavy Metal объявили о запуске серии комиксов "Crystal Planet", которые были созданы JOE SATRIANI и Недом Иветтом.

Яркая космическая одиссея, в которой Сэтчел Уокер, человек вне времени, оказывается между бесчисленными фракциями, сражающимися за ресурсы на орбите умирающей звезды. В смелой и жестокой саге о сентиментальных бурях и армиях Wingsuit, лишь музыка, и, что более важно, сила и эмоции, которые может вызвать музыка, может положить конец конфликту, восстановить гармонию во времени и раскрыть истинное место Уолкера во вселенной.

"Crystal Planet" начинается как серия из пяти номеров. Первое печатное издание каждого номера будет выпущено в виде престижного лимитированного издания коллекционных комиксов, в твердой обложке и тиснением из фольги, глянцевыми страницами и индивидуальной нумерацией. Каждое первое издание будет выпущено ограниченным тиражом в 1998 экземпляров по цене 19,98 долл. Первый тираж можно заказать уже сейчас и получить в марте 2021 года.

JOE SATRIANI To Release 'Crystal Planet' Comic Book Series



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом