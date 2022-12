сегодня



JOE SATRIANI — о несостоявшемся концерте в честь Эдди Ван Халена



Во время появления на шоу "Out Of The Box", которое выходит на радиостанции Q104.3 в Нью-Йорке, Joe Satriani рассказал о том, что ему предложили воспроизвести гитарные партии Эдди Ван Халена в рамках трибьют-проекта VAN HALEN с Alex'ом Van Halen'ом и David'ом Lee Roth'ом:



«Мне неожиданно позвонил Alex, с которым я до этого момента никогда не встречался, и предложил мне невообразимое — отправиться в турне VAN HALEN, играя на гитаре. И как я уже рассказывал другим людям, я услышал свой голос, говорящий: "Да, я сделаю это", прежде чем мой мозг успел подумал: "Не говори "да". Это невозможно сделать; ты не сможешь заменить Эдди Ван Халена. Никто не сможет его заменить". Но у меня состоялся хороший разговор с Alex'ом, и я узнал его поближе во время нескольких телефонных разговоров. Он привлёк Dave'a, с которым я встречался раньше, но не могу сказать, что знаю этого человека... И мы были близки к тому, чтобы сделать что-то вроде шоу, которое власти Нью-Йорка проводилт [в Центральном парке] в прошлом году [скорее всего, он имеет в виду "We Love NYC: The Homecoming Concert", который состоялся в августе 2021 года]. И это было бы страшно, потому что до концерта оставалось всего три недели. И я всё ещё слушал материал VAN HALEN, работая над своим последним сольным альбомом. Так что мы не были готовы. Не было басиста. Они не сказали мне, кто будет играть на басу. А потом начались споры о том, кто должен быть в группе. А я был в стороне, я просто какой-то парень со стороны. Я был единственным, кто говорил: "Кстати, кто играет на басу? А Sammy [Hagar, бывший вокалист VAN HALEN] будет? Ты говорил с Mike'ом [Anthony, бывшим басистом VAN HALEN]?" В общем, разговоры продолжались и продолжались. Я встречался с Alex'ом, когда ездил в Лос-Анджелес. Но я думаю, что есть некоторые внутренние вопросы, которые нужно решить с семьёй, а затем с семьёй группы VAN HALEN, которая довольно большая. Опять же, я чувствую, что я не так близок к вершине этой очереди. И много раз я говорил Алексу: "Ты уверен? Это точно должен быть я?" Потому что я не выступаю как Эдди. Я просто суперфанат. И я, конечно, могу играть эти вещи. Но Эдди был оригиналом — он по-своему бегал по сцене, пел и играл. Это потрясающе».







