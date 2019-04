сегодня



Композиция JOE SATRIANI на арфах



Сёстры-арфистки Camille и Kennerly представили своё очередное прочтение рок-хита на арфах, и на этот раз вашему вниманию предлагается кавер-версия композиции Joe Satriani “Always With Me, Always With You”.



Комментарии арфисток:



«Мы сыграли множество сложных гитарных соло в наших рок- и металлических каверах, но аранжировка и исполнение "Always With Me, Always With You" (Joe Satriani) — это новый уровень! Нам пришлось вкалывать как дьяволам, чтобы сыграть эту песню как ангелы. Понять, как аранжировать и сыграть все гитарные риффы и соло, было довольно сложной задачей, но в итоге мы думаем, что наша аранжировка заставляет её звучать так, как будто она была написана специально для наших арф! Мы чувствуем, что арфы придают песне ощущение магии и утончённости. Мы записали этот трек на наших электроакустических арфах Concert Grand, но снимали видео с участием электрических рычажных арф, так как не смогли доставить к этому роскошному месту наши большие арфы. Мы надеемся, что вам понравится наша интерпретация этой классической инструментальной рок-классики!»





