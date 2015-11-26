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Joe Satriani

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26 апр 2019 : 		 Композиция JOE SATRIANI на арфах

20 фев 2019 : 		 JOE SATRIANI выпустит демо первой группы

18 янв 2019 : 		 Видео джема JOE SATRIANI и NEAL SCHON

23 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI выпускает бокс-сет

8 июл 2018 : 		 JOE SATRIANI выпустит документальный фильм

25 апр 2018 : 		 JOE SATRIANI получил награду

2 мар 2018 : 		 Документальный фильм о JOE SATRIANI будет показан весной

25 янв 2018 : 		 Новая работа JOE SATRIANI — самая успешная в его карьере

1 ноя 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

28 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом треке JOE SATRIANI

20 сен 2017 : 		 GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом диске JOE SATRIANI

3 сен 2017 : 		 Мемуары JOE SATRIANI выйдут с новой главой

7 дек 2016 : 		 JOE SATRIANI выпустил новый ЕР

1 дек 2016 : 		 JOE SATRIANI отметит юбилей "Surfing With The Alien"

30 мар 2016 : 		 TOMMY LEE, JOE SATRIANI присоединятся к JAMES HETFIELD, SAMMY HAGAR

8 ноя 2015 : 		 JOE SATRIANI учит играть как Джимми Хендрикс

5 ноя 2015 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

22 сен 2015 : 		 JOE SATRIANI анонсировал ретроспективный тур

16 июл 2015 : 		 JOE SATRIANI обыграл слова на гитаре

14 июл 2015 : 		 Новая песня JOE SATRIANI

4 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании JOE SATRIANI

13 май 2015 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет в июле

5 фев 2015 : 		 JOE SATRIANI приступил к записи нового альбома

17 апр 2014 : 		 Новый микс JOE SATRIANI

7 фев 2014 : 		 Бокс-сет JOE SATRIANI выйдет в апреле

4 июл 2013 : 		 JOE SATRIANI, JOE PERRY, MARTY FRIEDMAN на альбоме STEVE HUNTER
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Композиция JOE SATRIANI на арфах



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Сёстры-арфистки Camille и Kennerly представили своё очередное прочтение рок-хита на арфах, и на этот раз вашему вниманию предлагается кавер-версия композиции Joe Satriani “Always With Me, Always With You”.

Комментарии арфисток:

«Мы сыграли множество сложных гитарных соло в наших рок- и металлических каверах, но аранжировка и исполнение "Always With Me, Always With You" (Joe Satriani) — это новый уровень! Нам пришлось вкалывать как дьяволам, чтобы сыграть эту песню как ангелы. Понять, как аранжировать и сыграть все гитарные риффы и соло, было довольно сложной задачей, но в итоге мы думаем, что наша аранжировка заставляет её звучать так, как будто она была написана специально для наших арф! Мы чувствуем, что арфы придают песне ощущение магии и утончённости. Мы записали этот трек на наших электроакустических арфах Concert Grand, но снимали видео с участием электрических рычажных арф, так как не смогли доставить к этому роскошному месту наши большие арфы. Мы надеемся, что вам понравится наша интерпретация этой классической инструментальной рок-классики!»

Harp Twins CAMILLE AND KENNERLY Cover JOE SATRIANIвЂ™s вЂњAlways With Me, Always With YouвЂќ; Video

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