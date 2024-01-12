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*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Joe Satriani

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JOE SATRIANI о попытках сыграть Ван Халена



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JOE SATRIANI в программе Myglobalmind рассказал попытках исполнить композицию "Mean Street" из альбома "Fair Warning" в программе "The Howard Stern Show". Он заметил, что "не Sammy Hagar" оказал на него давление, чтобы он сыграл эту песню в тот момент, когда ведущий спросил их обоих, какой из риффов Эдди Ван Халена является самым сложным для исполнения:

«Это была моя собственная наивность. Я понятия не имел, что будет. Когда мы собирались выступать, я помню, как сказал однажды Sam: "Мы действительно хотим показать людям, как мы звучим в шесть утра?". К тому же мы никогда толком не репетировали. И я не учил ни одной из этих песен на протяжении, наверное, трех десятилетий, потому что никогда не хотел звучать как Эдди. Но Sam, у него такое позитивное отношение к жизни. Он такой: "Нет, все будет отлично. Мы просто соберемся вместе. Повеселимся. Говард собирается расспросить тебя о твоих работах, о том, о сем и все такое". И я ответил: "Ладно, да, хорошо". Глупый я. Очевидно, все вышло не так. И Говард задал мне этот вопрос. И мне следовало бы просто рассмеяться и ничего не играть, но я был абсолютно честен — может быть, потому что мне так хотелось спать [смеется], потому что было еще очень рано, и я просто подумал: "О, да, с удовольствием". Я просто подумал, что нахожусь среди друзей, и сказал: "Да, я покажу вам, что я могу сыграть". Но, да, технически мне нужно немного поработать над этим [Смеется] В конце концов, я решил, что это очень трогательный момент, потому что он демонстрирует, насколько удивительным был Эдди, потому что... Я заметил, что даже когда люди репетируют и записывают его, это даже близко не сравнится с той магией, которую он вкладывал в каждую ноту. И это очень важно, к этому нужно привыкнуть. Вы должны сказать себе: "Я никогда не смогу этого сделать". Так что расслабься и просто выучи партии, а потом вложи в них что-то свое". Потому что это единственное, что вы можете сделать. Но да, это был довольно забавный момент».




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