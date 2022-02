сегодня



Новое видео JOE SATRIANI



"Faceless", новое видео JOE SATRIANI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Elephants Of Mars" , выходящего восьмого апреля на earMUSIC:



01. Sahara



02. The Elephants Of Mars



03. Faceless



04. Blue Foot Groovy



05. Tension And Release



06. Sailing The Seas Of Ganymede



07. Doors of Perception



08. E 104th St NYC



09. Pumpin'



10. Dance Of The Spores



11. Night Scene



12. Through A Mother's Day Darkly



13. 22 Memory Lane



14. Desolation http://www.satriani.com







