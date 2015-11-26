Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен ... 52
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 29
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 23
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 21
*Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся... 20
[= ||| все новости группы



*

Joe Satriani

*



30 дек 2020 : 		 JOE SATRIANI: «Я использовал теппинг ещё до того, как услышал Эдди Ван Халена»

24 ноя 2020 : 		 Гитарист DRAGONFORCE исполняет трек JOE SATRIANI

18 ноя 2020 : 		 KIERAN JOHNSTON исполняет трек JOE SATRIANI

17 ноя 2020 : 		 DOUG DOPPLER исполняет трек JOE SATRIANI

12 ноя 2020 : 		 TRAVIS WHITE исполняет трек JOE SATRIANI

11 ноя 2020 : 		 NILI BROSH исполняет трек JOE SATRIANI

4 ноя 2020 : 		 GEOFF TYSON исполняет трек JOE SATRIANI

28 окт 2020 : 		 DAVE MARTONE исполняет трек JOE SATRIANI

2 окт 2020 : 		 PHIL CAMPBELL исполняет JOE SATRIANI

30 сен 2020 : 		 ALYSSA DAY исполняет JOE SATRIANI

28 сен 2020 : 		 SAMMY HAGAR исполняет JOE SATRIANI

22 сен 2020 : 		 JOSHUA DE LA VICTORIA исполняет JOE SATRIANI

18 сен 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD исполняет JOE SATRIANI

31 июл 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

18 июл 2020 : 		 Умер клавшник JOE SATRIANI / KISS

26 май 2020 : 		 JOE SATRIANI работает сразу над двумя пластинками

28 апр 2020 : 		 JOE SATRIANI назвал величайший альбом всех времён и свою самую худшую пластинку

14 апр 2020 : 		 JOE SATRIANI хвалит новых гитаристов

10 апр 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

24 мар 2020 : 		 Новый сингл JOE SATRIANI

21 фев 2020 : 		 Новое видео JOE SATRIANI

7 фев 2020 : 		 Новый сингл JOE SATRIANI

15 янв 2020 : 		 Новый альбом JOE SATRIANI выйдет весной

14 окт 2019 : 		 Специальное издание альбома JOE SATRIANI

26 июн 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня SQUARES

26 апр 2019 : 		 Композиция JOE SATRIANI на арфах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE SATRIANI: «Я использовал теппинг ещё до того, как услышал Эдди Ван Халена»



*
zoom
*
* *
JOE SATRIANI в недавнем разговоре с "Behind The Vinyl" рассказал о том, что использовал теппинг до того, как услышал игру Эдди Ван Халена:

«Я уже это делал до того, как услышал его игру. Полагаю, всё дело в том, что мы примерно одного возраста и начали играть в одно и то же время, мы видели, как другие люди по телевидению делали это. Так что я видел гитаристов в WISHBONE ASH. В Америке было шоу под названием "Don Kirshner's [Rock Concert]", и, наверное, именно в нём в один из вечеров были WISHBONE ASH. Кажется, мой отец смотрел его. И я просто зашёл в комнату на секунду, посмотрел и увидел парня, играющего пальцами. И я такой: "О боже!" Я просто поднялся в свою комнату, взял гитару и решил: "Это отличная идея. Я собираюсь делать так постоянно".

Моя группа друзей, все это делали, но великолепие Эдди в том, что он с этим сделал. И так можно сказать обо всём. Мы знали одни и те же аккорды — есть миллион гитаристов, которые знают точно те же 12 нот, те же аккорды, мы покупаем одни и те же струны, мы используем одни и те же гитары. Так что же делает Эдди таким особенным? Почему этот гений просто сказал: "Ну я возьму и сделаю это вот так". Но он так и сделал, и все мы восприняли это как будто дар небес.

В первый раз я услышал Эдди, когда "Eruption" появилась на радио, я сидел с моей гитарой и просто джемовал под радио, но тут я просто уронил челюсть от удивления. Руки опустились сами, и я подумал: "О Боже. Я в присутствии величия. Этот парень знает, как использовать вещи, которые я знаю. У меня на столе лежат такие же инструменты, как и у него, но посмотрите, что он с ними делает. И это заставило меня улыбнуться. Я был так счастлив".

Другая часть, которая сделала меня таким счастливым, — это его манера игры, он делал это так агрессивно и мелодично — вся песня была как будто целым миром Эдди Ван Халена, который он вам показывает. Но это было весело. Это был рок-н-ролл. Это было не идеально. Она не была претенциозной. Это всё равно было из серии: "Давай просто повеселимся". И я подумал: "Мне нужно, чтобы всем, кого я знаю в этом городе, это понравилось, потому что так будет хорошо для всех нас —гитаристов, которые очень хотят играть". Потому что в то время было отношение — я ощущал, что люди говорят нам: "Помедленнее. Не играй так много нот. Никакой обратной связи. Попробуйте сделать так, чтобы ваша гитара звучала как чистые гитары 60-х или что-то в этом роде". Мы ждали, что появится кто-то вроде Эдди и как будто заново изобретёт гитару и игру на ней. И он это сделал. И это было поистине круто!»

JOE SATRIANI Says He Was Tapping Before He Heard EDDIE VAN HALEN





Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 645

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом