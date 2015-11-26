сегодня



JOE SATRIANI : «Я использовал теппинг ещё до того, как услышал Эдди Ван Халена»



JOE SATRIANI в недавнем разговоре с "Behind The Vinyl" рассказал о том, что использовал теппинг до того, как услышал игру Эдди Ван Халена:



«Я уже это делал до того, как услышал его игру. Полагаю, всё дело в том, что мы примерно одного возраста и начали играть в одно и то же время, мы видели, как другие люди по телевидению делали это. Так что я видел гитаристов в WISHBONE ASH. В Америке было шоу под названием "Don Kirshner's [Rock Concert]", и, наверное, именно в нём в один из вечеров были WISHBONE ASH. Кажется, мой отец смотрел его. И я просто зашёл в комнату на секунду, посмотрел и увидел парня, играющего пальцами. И я такой: "О боже!" Я просто поднялся в свою комнату, взял гитару и решил: "Это отличная идея. Я собираюсь делать так постоянно".



Моя группа друзей, все это делали, но великолепие Эдди в том, что он с этим сделал. И так можно сказать обо всём. Мы знали одни и те же аккорды — есть миллион гитаристов, которые знают точно те же 12 нот, те же аккорды, мы покупаем одни и те же струны, мы используем одни и те же гитары. Так что же делает Эдди таким особенным? Почему этот гений просто сказал: "Ну я возьму и сделаю это вот так". Но он так и сделал, и все мы восприняли это как будто дар небес.



В первый раз я услышал Эдди, когда "Eruption" появилась на радио, я сидел с моей гитарой и просто джемовал под радио, но тут я просто уронил челюсть от удивления. Руки опустились сами, и я подумал: "О Боже. Я в присутствии величия. Этот парень знает, как использовать вещи, которые я знаю. У меня на столе лежат такие же инструменты, как и у него, но посмотрите, что он с ними делает. И это заставило меня улыбнуться. Я был так счастлив".



Другая часть, которая сделала меня таким счастливым, — это его манера игры, он делал это так агрессивно и мелодично — вся песня была как будто целым миром Эдди Ван Халена, который он вам показывает. Но это было весело. Это был рок-н-ролл. Это было не идеально. Она не была претенциозной. Это всё равно было из серии: "Давай просто повеселимся". И я подумал: "Мне нужно, чтобы всем, кого я знаю в этом городе, это понравилось, потому что так будет хорошо для всех нас —гитаристов, которые очень хотят играть". Потому что в то время было отношение — я ощущал, что люди говорят нам: "Помедленнее. Не играй так много нот. Никакой обратной связи. Попробуйте сделать так, чтобы ваша гитара звучала как чистые гитары 60-х или что-то в этом роде". Мы ждали, что появится кто-то вроде Эдди и как будто заново изобретёт гитару и игру на ней. И он это сделал. И это было поистине круто!»













+7 -0



просмотров: 645

