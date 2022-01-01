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Joe Satriani

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JOE SATRIANI — об обучении Kirk'a Hammett'a: «Он был целеустремлённым молодым студентом»



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В новом интервью YouTube-шоу Кайли Олссон "Life In Six Strings" Joe Satriani, который был преподавателем игры на гитаре до того, как обрёл славу благодаря альбому 1987 года "Surfing With The Alien", рассказал о том, как он давал уроки одному из своих самых известных учеников — Kirk'y Hammett'y из METALLICA:

«Замечательный результат. Kirk был целеустремлённым молодым студентом. Я имею в виду, что он умел играть довольно хорошо ещё до того, как я встретил его. Он уже играл на соло-гитаре в группе EXODUS, когда начал брать уроки. А потом он стал гитаристом METALLICA и стал брать два урока в неделю. Он был очень мотивирован и хорошо учился. Он точно знал, чего хочет, и жаждал знаний. Так что это было здорово. И он был моим последним учеником — последний урок я дал в начале января 88-го года Кирку, а на следующий день я впервые в жизни стал сольным артистом. Так что это было очень интересно для нас обоих.

Несколько лет назад мы выступали вместе перед ста двадцатью тысячами зрителей в Квебек-Сити — METALLICA была достаточно любезна, чтобы позволить нам сыграть прямо перед ними — и это было здорово. Есть нечто особенное, когда ты общаешься с кем-то, когда ты знаешь, с чего начинал, и удивляешься тому, где ты оказался. И это хорошо».

JOE SATRIANI Recalls Giving Guitar Lessons To METALLICA





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