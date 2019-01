сегодня



С BIOHAZARD еще не все



Основатель BIOHAZARD Billy Graziadei в недавнем разговоре с Moshpit Passion ответил на вопрос о статусе команды, которая не дала ни одного выступления с 2015 года:



«Я общаюсь с Bobby и Danny постоянно. Я пару недель играл с Danny вместе с SICK OF IT ALL и LIFE OF AGONY. BIOHAZARD существуют. Просто это другой тип команды. Если POWERFLO и BILLYBIO более организованы, то BIOHAZARD — это, скорее, настроение. Как планеты, когда сойдутся, мы что-то сделаем, ну а пока как знать... Но история не закончена. Мы постоянно общаемся, мы сочиняем музыку вместе. Мы обмениваемся новостями. Ну а когда настанет момент, то будет и новая пластинка».















+1 -1



( 1 )





просмотров: 998