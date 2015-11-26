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Biohazard

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30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

25 янв 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

23 янв 2012 : 		 Барабанщик BIOHAZARD отправился домой, его заменит Danny Lamagna

23 янв 2012 : 		 Фронтмен BIOHAZARD 'никогда не косячит'

22 янв 2012 : 		 BIOHAZARD не будут бесплатно распространять новый альбом

18 янв 2012 : 		 Новая песня BIOHAZARD

12 янв 2012 : 		 BIOHAZARD предоставят новый альбом бесплатно

5 янв 2012 : 		 Официальное "lyric video" BIOHAZARD

6 дек 2011 : 		 BIOHAZARD: Первая часть репортажей из студии

21 ноя 2011 : 		 BIOHAZARD представили финальную версию обложки нового альбома

31 окт 2011 : 		 Новая песня BIOHAZARD

5 окт 2011 : 		 Тизер нового альбома BIOHAZARD
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С BIOHAZARD еще не все



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Основатель BIOHAZARD Billy Graziadei в недавнем разговоре с Moshpit Passion ответил на вопрос о статусе команды, которая не дала ни одного выступления с 2015 года:

«Я общаюсь с Bobby и Danny постоянно. Я пару недель играл с Danny вместе с SICK OF IT ALL и LIFE OF AGONY. BIOHAZARD существуют. Просто это другой тип команды. Если POWERFLO и BILLYBIO более организованы, то BIOHAZARD — это, скорее, настроение. Как планеты, когда сойдутся, мы что-то сделаем, ну а пока как знать... Но история не закончена. Мы постоянно общаемся, мы сочиняем музыку вместе. Мы обмениваемся новостями. Ну а когда настанет момент, то будет и новая пластинка».



BIOHAZARD Is 'Not Over,' Says BILLY GRAZIADEI




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


30 янв 2019, 16:43		вместо многочисленных проектов лучше бы развивали Biohazard и Эвана обратно позвали..)


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