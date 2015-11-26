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Бывший вокалист BIOHAZARD : «Я был несчастлив в группе»



Бывший вокалист BIOHAZARD SCOTT ROBERTS в недавней беседе с "Aftershocks" ответил на вопрос, стало ли причиной его ухода из группы то, что он просто «перегорел»:



«Нет, это не так. Я просто был несчастлив в BIOHAZARD в тот момент. Был один парень, с которым я не очень хорошо ладил, и тем самым гастроли перестали приносить удовольствие. Причина, по которой я остался, была в том, чтобы сделать новый альбом, который был бы великолепен, и я бы им гордился, а потом стало понятно, что этого не случится, так что я решил: "А зачем я это делаю?" Так что я всё бросил и ушёл».



По словам Roberts'а, дела в концертном плане у BIOHAZARD шли в гору, когда он решил уйти:



«На самом деле я был в группе дольше, чем кто-либо другой, кто не был из начальной четвёрки. По факту я был в группе дважды; сначала я играл на гитаре. Так что по итогам я был там лет семь. Во второй раз я уже пришёл за микрофонную стойку, и мы все сомневались: "Это сработает?" Ведь очень трудно заменить вокалиста. В истории сколько раз это действительно срабатывало? IRON MAIDEN, AC/DC... буквально несколько раз. Сначала всё было действительно странно, люди не знали, чего ожидать. Но со временем шоу снова становилось всё больше и масштабнее, мы снова стали хэдлайнерами фестивалей — всё развивалось, продолжалось и работало. Но в один прекрасный момент всё как будто развалилось на части».



















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