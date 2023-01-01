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Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»



Danny Schuler в рамках интервью Drum Talk TV обсудил множество тем, связанных с возвращением BIOHAZARD к активной деятельности, и, в частности, ответил на вопрос о туровом расписании:



«Даты будут. У нас уже есть множество концертов, и каждую неделю появляются новые. Так что тур состоится в конце года. Я ещё не знаю точно, когда будет первая дата, но я знаю, что у нас есть несколько концертов в августе, фестивальные мероприятия в Европе и, возможно, некоторые местные мероприятия в Соединенных Штатах прямо перед этим. А потом у нас будет несколько фестивалей в США в сентябре и октябре. Так что мы будем много работать».



Что касается возможности выпуска нового альбома BIOHAZARD, Schuler сказал:



«Создание новой музыки не было для меня чем-то таким, о чём я на самом деле много думал, но в последние несколько месяцев, когда мы обсуждали все эти вещи, эта тема постоянно всплывала. Так что посмотрим, как всё пойдёт. Мы определённо заинтересованы в том, чтобы сделать что-то такое. Я просто надеюсь, что мы сможем это осуществить. Надеюсь, мы сможем сделать это на том уровне, на котором мы всегда это делали.



Конечно, я пишу много музыки сам, но я очень люблю сотрудничество. Мне всегда был нужен партнёр или партнёры, чтобы по-настоящему раскрыть свои лучшие стороны, чтобы бросить вызов самому себе. И мне всегда нравилось находиться в одной комнате с ребятами. Мы всегда придумывали отличные вещи, когда были в правильном настроении. Так что я рад оказаться с ними в одной комнате и дать выход идеям. У меня есть энергия для этой цели, я готов и хочу сделать всё для этого, и, я так думаю, они тоже. Так что я надеюсь, что мы сделаем что-то действительно крутое, необычное и инновационное!»







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