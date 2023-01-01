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*Новое видео группы METALLICA 58
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 37
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 36
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
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Biohazard

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24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

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27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

25 янв 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

23 янв 2012 : 		 Барабанщик BIOHAZARD отправился домой, его заменит Danny Lamagna

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Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»



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Danny Schuler в рамках интервью Drum Talk TV обсудил множество тем, связанных с возвращением BIOHAZARD к активной деятельности, и, в частности, ответил на вопрос о туровом расписании:

«Даты будут. У нас уже есть множество концертов, и каждую неделю появляются новые. Так что тур состоится в конце года. Я ещё не знаю точно, когда будет первая дата, но я знаю, что у нас есть несколько концертов в августе, фестивальные мероприятия в Европе и, возможно, некоторые местные мероприятия в Соединенных Штатах прямо перед этим. А потом у нас будет несколько фестивалей в США в сентябре и октябре. Так что мы будем много работать».

Что касается возможности выпуска нового альбома BIOHAZARD, Schuler сказал:

«Создание новой музыки не было для меня чем-то таким, о чём я на самом деле много думал, но в последние несколько месяцев, когда мы обсуждали все эти вещи, эта тема постоянно всплывала. Так что посмотрим, как всё пойдёт. Мы определённо заинтересованы в том, чтобы сделать что-то такое. Я просто надеюсь, что мы сможем это осуществить. Надеюсь, мы сможем сделать это на том уровне, на котором мы всегда это делали.

Конечно, я пишу много музыки сам, но я очень люблю сотрудничество. Мне всегда был нужен партнёр или партнёры, чтобы по-настоящему раскрыть свои лучшие стороны, чтобы бросить вызов самому себе. И мне всегда нравилось находиться в одной комнате с ребятами. Мы всегда придумывали отличные вещи, когда были в правильном настроении. Так что я рад оказаться с ними в одной комнате и дать выход идеям. У меня есть энергия для этой цели, я готов и хочу сделать всё для этого, и, я так думаю, они тоже. Так что я надеюсь, что мы сделаем что-то действительно крутое, необычное и инновационное!»




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