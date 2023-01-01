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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
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*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 12
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*На вокалиста RAMMSTEIN завели дело 9
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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
[= ||| все новости группы



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Biohazard

*



19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD
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Видео с выступления BIOHAZARD



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Видео с выступления BIOHAZARD, которое состоялось 16 июня в Irving Plaza, доступно для просмотра ниже.






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