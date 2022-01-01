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Думы о BIOHAZARD



Billy Graziadei в рамках недавнего интервью спросили о текущем состоянии BIOHAZARD, на что он ответил:



«Мы часто разговариваем. Я был с Evan'ом на поминках моего друга Скотта [Кёнига], и было приятно его увидеть. Мы с Danny [Schuler'ом, барабаны] и Bobby [Hambel'ом, гитара] довольно часто общаемся, и во время пандемии было несколько желающих сыграть с нами на басу. А потом, во время пандемии, мы всё обсудили и поговорили по душам. И в общем-то итог был таков: жизнь слишком коротка. Если мы ничего не вынесли из этой пандемии, то, если мы собираемся что-то делать, давайте соберём группу снова.



Я единственный участник группы, который всё ещё активно занимается музыкой. Я знаю, что ребята занимаются всем понемногу, но я занимаюсь тем, что люблю. Я — это я, так что я буду продолжать.



В BIOHAZARD всегда была своя атмосфера. Не было такого: "Эй, в 2023 году давайте запишем альбом. Давайте отправимся в тур и выпустим альбом в середине тура". С точки зрения бизнеса это было бы здорово. Если бы у меня было такое деловое чутьё, как сейчас, я был бы гораздо успешнее. Но, как я уже сказал, это никогда не было моей целью. Это и сейчас не моя цель. Моя цель — это музыка и искусство. Возможно, меня не признают ни за что выдающееся, пока я не умру и не исчезну, но это нормально. У меня есть другие способы оплачивать счета, и у меня замечательная жена, которая меня поддерживает.



BIOHAZARD — это нечто на уровне ощущений. Когда планеты сходятся и всё складывается, мы творим. В нашей истории были разные сумасшедшие повороты, и я воображаю, что они будут и в будущем, но такова жизнь. Пандемия была самым сумасшедшим поворотом, о котором никто не думал, понимаете?»







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