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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Biohazard

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27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

25 янв 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

23 янв 2012 : 		 Барабанщик BIOHAZARD отправился домой, его заменит Danny Lamagna

23 янв 2012 : 		 Фронтмен BIOHAZARD 'никогда не косячит'

22 янв 2012 : 		 BIOHAZARD не будут бесплатно распространять новый альбом

18 янв 2012 : 		 Новая песня BIOHAZARD

12 янв 2012 : 		 BIOHAZARD предоставят новый альбом бесплатно

5 янв 2012 : 		 Официальное "lyric video" BIOHAZARD
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Думы о BIOHAZARD



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Billy Graziadei в рамках недавнего интервью спросили о текущем состоянии BIOHAZARD, на что он ответил:

«Мы часто разговариваем. Я был с Evan'ом на поминках моего друга Скотта [Кёнига], и было приятно его увидеть. Мы с Danny [Schuler'ом, барабаны] и Bobby [Hambel'ом, гитара] довольно часто общаемся, и во время пандемии было несколько желающих сыграть с нами на басу. А потом, во время пандемии, мы всё обсудили и поговорили по душам. И в общем-то итог был таков: жизнь слишком коротка. Если мы ничего не вынесли из этой пандемии, то, если мы собираемся что-то делать, давайте соберём группу снова.

Я единственный участник группы, который всё ещё активно занимается музыкой. Я знаю, что ребята занимаются всем понемногу, но я занимаюсь тем, что люблю. Я — это я, так что я буду продолжать.

В BIOHAZARD всегда была своя атмосфера. Не было такого: "Эй, в 2023 году давайте запишем альбом. Давайте отправимся в тур и выпустим альбом в середине тура". С точки зрения бизнеса это было бы здорово. Если бы у меня было такое деловое чутьё, как сейчас, я был бы гораздо успешнее. Но, как я уже сказал, это никогда не было моей целью. Это и сейчас не моя цель. Моя цель — это музыка и искусство. Возможно, меня не признают ни за что выдающееся, пока я не умру и не исчезну, но это нормально. У меня есть другие способы оплачивать счета, и у меня замечательная жена, которая меня поддерживает.

BIOHAZARD — это нечто на уровне ощущений. Когда планеты сходятся и всё складывается, мы творим. В нашей истории были разные сумасшедшие повороты, и я воображаю, что они будут и в будущем, но такова жизнь. Пандемия была самым сумасшедшим поворотом, о котором никто не думал, понимаете?»

BILLY GRAZIADEI Says There Has Been




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