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BIOHAZARD вдохновляются концертами



Воссоединенные в классическом составе BIOHAZARD в одном из недавних интервью подтвердили, что работают над новым материалом.



Bobby Hambel сказал:



«Вдохновение приходит благодаря этим концертам. То, что мы снова вместе, отмечаем это событие и выступаем на всех фестивалях, — это здорово. Мы хорошо проводим время, но теперь мы чувствуем вибрацию от толпы, мы ощущаем её, и она проникает в наши кости. Мы чувствуем голод, и идеи начинают рождаться после этих шоу».



Billy Gradziadei добавил:



«Для меня это даже здорово, потому что одна из причин, по которой я создал [свой сольный проект] BILLYBIO, заключается в том, что не было BIOHAZARD, и песни, которые я бы показал этим ребятам, просто оказались песнями BILLYBIO. Так что вновь воссоединиться с этими ребятами... Это здорово, что у меня есть ещё один способ реализовать свою музыку».







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