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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Biohazard

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4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD
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BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD



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BILLY GRAZIADEI ответил на вопрос о том, насколько вероятно появление нового материала от BIOHAZARD:

«Я из тех людей, которые говорят о том, что сделали, а не о том, что собираются сделать. Поэтому я не рассказываю о том, что находится у меня в тарелке. Я лучше покажу вам еду и скажу: "Круто. Давай поедим вместе. Вот что я приготовил". Но да, не все из нас держат язык за зубами.

Что касается новой музыки, я никогда не прекращал сочинять. Большая часть раннего материала BILLYBIO — это песни BIOHAZARD, которые мы не записывали, и вместо того, чтобы использовать их для BIOHAZARD, я взял их для BILLYBIO. Разумеется, пою только я [в BILLYBIO]. Так что у меня нет проблем с материалом для нового BIOHAZARD. Этого я тоже с нетерпением жду!»




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