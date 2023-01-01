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BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD



BILLY GRAZIADEI ответил на вопрос о том, насколько вероятно появление нового материала от BIOHAZARD:



«Я из тех людей, которые говорят о том, что сделали, а не о том, что собираются сделать. Поэтому я не рассказываю о том, что находится у меня в тарелке. Я лучше покажу вам еду и скажу: "Круто. Давай поедим вместе. Вот что я приготовил". Но да, не все из нас держат язык за зубами.



Что касается новой музыки, я никогда не прекращал сочинять. Большая часть раннего материала BILLYBIO — это песни BIOHAZARD, которые мы не записывали, и вместо того, чтобы использовать их для BIOHAZARD, я взял их для BILLYBIO. Разумеется, пою только я [в BILLYBIO]. Так что у меня нет проблем с материалом для нового BIOHAZARD. Этого я тоже с нетерпением жду!»







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