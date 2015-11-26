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Biohazard

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22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

25 янв 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

23 янв 2012 : 		 Барабанщик BIOHAZARD отправился домой, его заменит Danny Lamagna

23 янв 2012 : 		 Фронтмен BIOHAZARD 'никогда не косячит'

22 янв 2012 : 		 BIOHAZARD не будут бесплатно распространять новый альбом

18 янв 2012 : 		 Новая песня BIOHAZARD

12 янв 2012 : 		 BIOHAZARD предоставят новый альбом бесплатно

5 янв 2012 : 		 Официальное "lyric video" BIOHAZARD

6 дек 2011 : 		 BIOHAZARD: Первая часть репортажей из студии
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Участник BIOHAZARD выпускает носки



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В начале 1990-х годов Billy Graziadei прокладывал путь вместе со своей группой BIOHAZARD. В стремлении сделать мир лучше песня за песней группа стала хорошо известна своими социально сознательными текстами. Со временем Billy сформировал ещё одну группу — POWERFLO с вокалистом CYPRESS HILL Sendog'ом, а после начал собственную сольную карьеру в качестве BILLYBIO.

В параллельной вселенной 15-летний Эдвард Дэвис, стригущий газоны в Южном Иллинойсе слушал "State Of The World Address" BIOHAZARD на своём желтом "Walkman". Музыка всегда была для Дэвиса огромным стимулом к тому, чтобы черпать силы для повседневной жизни, и он отчётливо помнит, какой эффект оказал трек "Judgment Night" BIOHAZARD и ONYX. Живя в центре Америки, увидеть живые выступления было непросто, — если у вас не было денег на то, чтобы путешествовать в другие города, находящиеся в нескольких часах езды от его местожительства. В конце 1990-х годов Дэвису каким-то образом удалось завербовать застенчивую, тихую девушку из своего школьного класса — Анжелу Эндрю, ставшую ему спутницей на концертах. В конце концов Дэвис и Эндрю стали мужем и женой, которые поклялись сделать мир немного лучше одной командой. Они продолжали вместе учиться и стали учителями, и их карьера в конечном итоге привела в Лас-Вегас, позволив им добиться положительных изменений вместе со своими учениками в течение многих лет. Когда они были готовы расширить свою деятельность за пределы класса, они начали разрабатывать план, чтобы оказать положительное влияние на неблагополучные сообщества. Мало кто из них знал, куда приведёт этот план.

Посетив несколько концертов BIOHAZARD, Дэвисы в конце концов встретились с Billy после шоу и поняли, что у них схожие взгляды на жизнь. Они также поделились ним своей идеей о том, как они хотят основать компанию по производству носков, основанную на философии отдачи. Эта идея пришлась Billy по душе, и он дал им своё полное благословение, пожелав им удачи в их новом начинании.

После долгих исследований, упорного труда и бессонных ночей родился Cru Sox. Дэвисы послали Billy коробку Cru Sox, и он сразу же оценил всё то, что они создали. Динамичный дуэт вскоре стал тройной боевой единицей, и с тех пор они ни разу не сдавали назад!

Носки — один из самых востребованных предметов одежды для бездомных, поэтому они являются одним из самых желанных предметов для благотворительных организаций. При приобретении пары Cru Sox уникальная формула "возвратов" компании позволяет ей жертвовать носки нуждающимся. При покупке одной пары они жертвуют одну пару на благотворительность. При покупке двух пар на благотворительность уходит три пары. При покупке трёх пар на благотворительность идут пять пар, и так далее, по мере увеличения заказа. Специально разработанные Cru Sox пожертвования в виде «возвратов» поступают только в авторитетные благотворительные организации, которые ответственно распределяют их, и которые работают в направлении положительных изменений в своих сообществах.

BIOHAZARD






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