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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Biohazard

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2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'

28 фев 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

25 янв 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

23 янв 2012 : 		 Барабанщик BIOHAZARD отправился домой, его заменит Danny Lamagna

23 янв 2012 : 		 Фронтмен BIOHAZARD 'никогда не косячит'

22 янв 2012 : 		 BIOHAZARD не будут бесплатно распространять новый альбом

18 янв 2012 : 		 Новая песня BIOHAZARD
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У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год



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Billy Graziadei поделился планами группы на будущий год:

«Ребята, вы уже много раз слышали о том, что в стане BIOHAZARD творится чёрт знает что. У всех нас есть своя жизнь и работа, и мы собираемся выступать на концертах, разбросанных по всему 2023 году. В свободное от работы время. Это будут наши оплачиваемые отпуска. Какой лучший способ провести свободное от работы время, чем с вами, ребята, а? Ох$$$но же, ну!»




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2 ноя 2022
Saint Portnoy
Бля, они ещё существуют...

просмотров: 265

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