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У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год



Billy Graziadei поделился планами группы на будущий год:



«Ребята, вы уже много раз слышали о том, что в стане BIOHAZARD творится чёрт знает что. У всех нас есть своя жизнь и работа, и мы собираемся выступать на концертах, разбросанных по всему 2023 году. В свободное от работы время. Это будут наши оплачиваемые отпуска. Какой лучший способ провести свободное от работы время, чем с вами, ребята, а? Ох$$$но же, ну!»





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