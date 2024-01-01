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BIOHAZARD готовят новый материал



Billy Graziadei в недавней беседе рассказал о том, как идут дела у BIOHAZARD:



«Мы вернулись сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что любая группа, которая собирается вновь, говорит об этом, но это действительно так.



Когда мы только пришли к этой идее, наш менеджер и старый друг Скотт сказал мне в нашем последнем разговоре: "Оставьте все дерьмо в стороне. Собери группу заново". У меня есть группа с Sen Dog из CYPRESS HILL и Christian [Olde Wolbers] из FEAR FACTORY; она называется POWERFLO; я занимаюсь сольной музыкой. И я такой: "Знаешь что? Не, чувак". А на следующий день он умер. И на поминках Скотта в Rainbow я увидел Even'a, подошел к нему и сказал "привет". Я обнял его. И сказал: "Хотел бы я, чтобы это произошло при лучших обстоятельствах". И это было начало. Так что я думаю, что во многом это заслуга Скотта — Скотт стал катализатором, чтобы все это случилось. Я знаю, что он смотрит на это с гордостью!



Сначала мы думали: "Да, это будет весело. Будет здорово снова сыграть старые песни". А потом все заработало. Первым концертом был Milwaukee Metal Fest, который отлично провел Jamey Jasta из HATEBREED. Это шоу было потрясающим. Потом мы отыграли два вечера в Нью-Йорке, и эти концерты были великолепны. И мы подумали: "Вау, это просто охренительно". И мы продолжили выступать. Мы отправились в турне и подумали: "Ладно, что-то наверняка случится. Возникнет спор о чем-то из прошлого, и все закончится через полгода". Но этого так и не произошло. Потом мы начали разговаривать о новой музыке, делиться идеями, и сейчас мы работаем над новой пластинкой. И мы вернулись».



На вопрос о том, записали ли BIOHAZARD новую музыку, Billy сказал:



«Конечно. У меня есть [студия звукозаписи]... [Но она] еще не готова [к выпуску]. Она еще не закончена».



Отвечая на вопрос о том, могут ли поклонники BIOHAZARD ожидать нового материала от группы в этом году, он сказал:



«На сто процентов. Я еще не говорил об этом, так что вы слышите это первыми!»







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