сегодня



Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD



Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD, состоявшегося 18 июня в Irving Plaza, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00:11 - Urban Discipline

00:05:48 - What Makes Us Tick

00:09:39 - Down For Life

00:13:36 - Tales From The Hardside

00:19:08 - Black And White And Red All Over

00:25:28 - Five Blocks To The Subway

00:29:00 - Wrong Side Of The Tracks

00:33:57 - Shades Of Grey

00:37:57 - Howard Beach

00:41:40 - How It Is

00:45:26 - Tears Of Blood

00:50:37 - Scarred For Life

00:55:25 - Victory

00:58:58 - Retribution

01:04:24 - Survival Of The Fittest

01:07:17 - Love Denied

01:12:09 - We're Only Gonna Die (From Our Own Arrogance) (BAD RELIGION cover)

01:14:56 - Punishment

01:21:57 - Hold My Own







+0 -0



просмотров: 189