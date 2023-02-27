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Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия



Billy Graziadei в рамках недавней беседы обсудил собственный подход к созданию и выпуску музыки:



«Для меня это никогда не было вопросом денег, да и сейчас дело совсем не в деньгах. Но я помню, как случилось всё это дерьмо [между METALLICA и Napster]. И я видел, как кто-то недавно надел футболку с надписью "Lars [Ulrich] был прав". Когда произошла эта история с Napster, люди накинулись на него, потому что он... Люди говорили: "Вы продаёте тонны записей. Это поможет маленьким и перспективным группам", что было вполне обоснованно.



Я помню, как потратил четыре часа на то, чтобы загрузить целый альбом на свой компьютер, а потом ещё четыре часа пытался понять, как записать его на этот маленький плеер. Я отправился на встречу в Лос-Анджелес со своими менеджерами Расселом Симмонсом [соучредителем Def Jam], Лиором Коэном [нынешним главой глобального музыкального подразделения Google и YouTube] и Скоттом Кенигом... И я провёл, наверное, восемь часов, пытаясь провести передачу. На встрече, после того как мы поговорили о BIOHAZARD, я спросил его: "Лиор, а что насчёт этой штуки?" И он ответил: "Ты имеешь в виду те маленькие плееры с оцифрованной музыкой?" Я такой: "Да". Он сказал: "Это никого не волнует. Люди хотят подержать что-то в руках. Им нравится хранить свою музыку". А я такой: "Знаешь что? Я понял. Индустрия говорила то же самое о компакт-дисках, и они были неправы".



Насчёт MP3 я говорил... Это было в 1993-м, может быть. Я заплатил за свой диск. Я поставил грёбаную пластинку BIOHAZARD на свой компьютер при помощи этой программы, а потом эта программа помогла мне установить её на плеер. Так что я купил один диск, и теперь у меня есть ещё две копии. То есть три копии по цене одной. Я сказал: "Это не выгодно для музыкальной индустрии". А он ответил: "Да, но люди всё равно хотят иметь в руках музыкальные материалы". И это правда — винил возвращается. Но если бы музыкальная индустрия могла спокойно подумать и оценить потенциальный ущерб, который могли нанести MP3, они могли бы выкупить Napster, заплатить им долбаный миллиард долларов и спасти музыкальную индустрию. А сейчас мы имеем кучу молодых групп, и мне нравится находить эти новые группы, но они пытаются подняться в индустрии, которая продаёт на 90 процентов меньше, чем 15 лет назад».







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