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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
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Biohazard

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16 июл 2023 : 		 Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD

4 июл 2023 : 		 BILLY GRAZIADEI — о новом материале BIOHAZARD

23 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом
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Умер оригинальный барабанщик BIOHAZARD



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Оригинальный барабанщик BIOHAZARD Энтони Мео, игравший в группе в 1987 и 1988 годах и записавший с командой первое демо, умер от рака. Новости подтвердил Billy Graziadei 14 июля.




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