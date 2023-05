сегодня



Видео с выступления BIOHAZARD



BIOHAZARD отыграли первое за 12 лет шоу в оригинальном составе в рамках Milwaukee Metal Fest:



01. Urban Discipline

02. Down For Life

03. Tales From The Hard Side

04. Black And White And Red All Over

05. Wrong Side Of The Tracks

06. Shades Of Grey

07. Five Blocks To The Subway

08. Howard Beach

09. How It Is

10. Tears Of Blood

11. Scarred For Life

12. Love Denied

13. We're Only Gonna Die (BAD RELIGION cover)

14. Punishment

15. Hold My Own



















просмотров: 133