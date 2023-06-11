Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 30
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 13
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 30
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Biohazard

*



11 июн 2023 : 		 BIOHAZARD собираются записать альбом

2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BIOHAZARD

28 май 2023 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

27 фев 2023 : 		 Вокалист BIOHAZARD — о том, как могла спастись музыкальная индустрия

24 янв 2023 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Мы думаем и о новой музыке»

16 ноя 2022 : 		 BIOHAZARD планируют запись нового материала

2 ноя 2022 : 		 У BIOHAZARD не будет графика на 2023 год

12 окт 2022 : 		 Классический состав BIOHAZARD выступит на фестивалях

27 мар 2022 : 		 Думы о BIOHAZARD

22 сен 2020 : 		 Участник BIOHAZARD выпускает носки

5 авг 2020 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD: «Я был несчастлив в группе»

27 авг 2019 : 		 Бывший вокалист BIOHAZARD основал хип-хоп-проект

30 янв 2019 : 		 С BIOHAZARD еще не все

12 сен 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

2 сен 2015 : 		 BIOHAZARD хотят создать песни, которые можно исполнять вживую

3 авг 2015 : 		 Барабанщик BIOHAZARD: «Не понимаю, как люди могут просто красть музыку»

6 окт 2014 : 		 BIOHAZARD работают над альбомом

6 июн 2014 : 		 BIOHAZARD на NUCLEAR BLAST

30 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BIOHAZARD

21 июл 2013 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

22 июн 2013 : 		 Качественное видео с выступления BIOHAZARD

24 окт 2012 : 		 BIOHAZARD работают над новым материалом

18 июл 2012 : 		 Стейдждайвер потерял сознание на концерте BIOHAZARD

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления BIOHAZARD

20 июн 2012 : 		 Профессиональная съёмка выступления BIOHAZARD на фестивале RELOAD

28 мар 2012 : 		 BIOHAZARD опубликовали видео на 'Vengeance Is Mine'
Показать далее
| - |

|||| 11 июн 2023

BIOHAZARD собираются записать альбом



zoom
Evan Seinfeld опубликовал следующее сообщение:

«Иногда целое больше, чем сумма частей. Воссоединение с BIOHAZARD спустя 12 лет и видение того, чего мы все достигли сами по себе, много невероятных свершений, и теперь мы полны надежд, оптимизма и предвкушения новой главы, в которой снова все возможно, если в это верить.

Мы собираемся записать новый альбом, выпустить документальный фильм с нашим братом из @stonefilmsnyc, создать новую фирменную линию товаров и, конечно же, отправиться в мировое турне. Единственная постоянная вещь в жизни - это перемены.

В какой-то момент своей жизни я закрыл главу о BIOHAZARD, думая, что мне больше нечего больше делать или добиваться, а теперь я вижу множество возможностей, потому что энергия, когда мы вчетвером вместе, безгранична. Четверо ребят из Бруклина, которые прошли путь от уличного закоулка до главных сцен фестивалей, арен и стадионов. BIOHAZARD продали миллионы альбомов и дали тысячи концертов в 100 странах мира. Это было мое образование в жизни - увидеть весь мир в качестве посланника позитива со своей музыкой в стиле метал-хардкор и даже хип-хоп. Все невероятные человеческие отношения, которые я установил, и все эмоции, которые я испытал, помогли мне стать тем, кем я являюсь в настоящее время.

Сейчас я понимаю, что каждый день - это новое начало, и если вы когда-нибудь почувствуете, что застряли в своей жизни, просто знайте, что вы в одной секунде от того, чтобы полностью изменить ее, поверив во что-то новое, вложив душу, страсть и желание в то, о чем вы переживаете, а иногда даже просто любя кого-то или себя. Когда мы держим в себе обиду, это почти всегда чрезмерная реакция нашего эго. Обида — это главный преступник, который только вредит нам.

Жизнь — это подарок, и сегодня я полон благодарности к BIOHAZARD, нашей невероятной команде менеджеров, нашим невероятным агентствам по всему миру.

Эта съемка настолько особенна для меня, что мой человек @trusttheshooter @jeremydeputat абсолютно точно запечатлел многие стороны BIOHAZARD за долгий день на нашем первом концерте за 12 лет.

Увидимся со всеми вами в яме... где-нибудь!

Невероятно благодарен за моих братьев Billy Bobby и Danny. Мы можем делать невероятные вещи как команда LFG!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 июн 2023
Corpsegrinder04
У чувака левая рука конечно пздц забита)) Видно "по молодости" наколол себе всяких членов с сердечками, а потом замазал все, чтобы не позориться. Замутил бы уж сразу смокинг, чтобы забить всю оставшуюся нелепую размазню.

просмотров: 239

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом