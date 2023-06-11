11 июн 2023



BIOHAZARD собираются записать альбом



Evan Seinfeld опубликовал следующее сообщение:



«Иногда целое больше, чем сумма частей. Воссоединение с BIOHAZARD спустя 12 лет и видение того, чего мы все достигли сами по себе, много невероятных свершений, и теперь мы полны надежд, оптимизма и предвкушения новой главы, в которой снова все возможно, если в это верить.



Мы собираемся записать новый альбом, выпустить документальный фильм с нашим братом из @stonefilmsnyc, создать новую фирменную линию товаров и, конечно же, отправиться в мировое турне. Единственная постоянная вещь в жизни - это перемены.



В какой-то момент своей жизни я закрыл главу о BIOHAZARD, думая, что мне больше нечего больше делать или добиваться, а теперь я вижу множество возможностей, потому что энергия, когда мы вчетвером вместе, безгранична. Четверо ребят из Бруклина, которые прошли путь от уличного закоулка до главных сцен фестивалей, арен и стадионов. BIOHAZARD продали миллионы альбомов и дали тысячи концертов в 100 странах мира. Это было мое образование в жизни - увидеть весь мир в качестве посланника позитива со своей музыкой в стиле метал-хардкор и даже хип-хоп. Все невероятные человеческие отношения, которые я установил, и все эмоции, которые я испытал, помогли мне стать тем, кем я являюсь в настоящее время.



Сейчас я понимаю, что каждый день - это новое начало, и если вы когда-нибудь почувствуете, что застряли в своей жизни, просто знайте, что вы в одной секунде от того, чтобы полностью изменить ее, поверив во что-то новое, вложив душу, страсть и желание в то, о чем вы переживаете, а иногда даже просто любя кого-то или себя. Когда мы держим в себе обиду, это почти всегда чрезмерная реакция нашего эго. Обида — это главный преступник, который только вредит нам.



Жизнь — это подарок, и сегодня я полон благодарности к BIOHAZARD, нашей невероятной команде менеджеров, нашим невероятным агентствам по всему миру.



Эта съемка настолько особенна для меня, что мой человек @trusttheshooter @jeremydeputat абсолютно точно запечатлел многие стороны BIOHAZARD за долгий день на нашем первом концерте за 12 лет.



Увидимся со всеми вами в яме... где-нибудь!



Невероятно благодарен за моих братьев Billy Bobby и Danny. Мы можем делать невероятные вещи как команда LFG!»





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