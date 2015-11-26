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Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году



Metal Blade Records сообщили о подписании контракта с FATES WARNING. Группа скоро начнёт работу над новым альбомом и должна выпустить новый альбом в 2020 году.











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