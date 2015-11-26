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Fates Warning

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17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING

5 май 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

20 апр 2018 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом в июне

11 дек 2017 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом

17 ноя 2017 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут зимой

17 мар 2017 : 		 Концертный релиз FATES WARNING выйдет весной

14 дек 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

17 сен 2016 : 		 Видео полного выступления FATES WARNING

15 сен 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления FATES WARNING

24 июн 2016 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

3 июн 2016 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

26 май 2016 : 		 Семплы новых песен FATES WARNING

17 май 2016 : 		 FATES WARNING вновь поедут в тур с сессионным гитаристом

3 май 2016 : 		 MIKE PORTNOY в восторге от реюниона FATES WARNING

2 май 2016 : 		 Реюнион FATES WARNING времен "Awaken The Guardian"

23 апр 2016 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в июле

1 апр 2016 : 		 Альбомы FATES WARNING выйдут на виниле

6 янв 2016 : 		 FATES WARNING собираются записать новый альбом

13 ноя 2015 : 		 Ренион FATES WARNING времен "Awaken The Guardian" не отразится на текущем составе
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Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году



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Metal Blade Records сообщили о подписании контракта с FATES WARNING. Группа скоро начнёт работу над новым альбомом и должна выпустить новый альбом в 2020 году.



FATES WARNING Returns To METAL BLADE RECORDS; New Album Due In 2020



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