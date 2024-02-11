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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Fates Warning

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11 фев 2024 : 		 У FATES WARNING нет никаких планов

2 окт 2023 : 		 Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»

9 июл 2023 : 		 FATES WARNING на виниле

16 май 2023 : 		 JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING

5 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

16 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от FATES WARNING

17 май 2022 : 		 Книга о FATES WARNING выйдет летом

14 окт 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

19 авг 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

23 июл 2021 : 		 Выходит новая книга о FATES WARNING

21 май 2021 : 		 Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING
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У FATES WARNING нет никаких планов



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Ray Alder в рамках недавнего интервью так ответил на вопрос о том, есть ли у FATES WARNING планы на студийную работу:

«Нет. По моему мнению, Jim [Matheos, гитарист FATES WARNING] не хочет больше писать музыку для группы. Я думаю, он просто считает, что это будет нечестно - нечестно по отношению к себе и к фанатам. Сейчас ему просто не до этого - я не знаю, он говорит, что ему совсем не до этого, но кто знает, что будет в будущем? Может, его посетит вдохновение или он заскучает. Не знаю. Посмотрим»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 фев 2024
T
Termofucker
Жаль.Мастера стабильно выдают хорошие альбомы,всегда жду новый.
Like!1

просмотров: 230

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