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У FATES WARNING нет никаких планов



Ray Alder в рамках недавнего интервью так ответил на вопрос о том, есть ли у FATES WARNING планы на студийную работу:



«Нет. По моему мнению, Jim [Matheos, гитарист FATES WARNING] не хочет больше писать музыку для группы. Я думаю, он просто считает, что это будет нечестно - нечестно по отношению к себе и к фанатам. Сейчас ему просто не до этого - я не знаю, он говорит, что ему совсем не до этого, но кто знает, что будет в будущем? Может, его посетит вдохновение или он заскучает. Не знаю. Посмотрим»







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