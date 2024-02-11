У FATES WARNING нет никаких планов

Ray Alder в рамках недавнего интервью так ответил на вопрос о том, есть ли у FATES WARNING планы на студийную работу:
«Нет. По моему мнению, Jim [Matheos, гитарист FATES WARNING] не хочет больше писать музыку для группы. Я думаю, он просто считает, что это будет нечестно - нечестно по отношению к себе и к фанатам. Сейчас ему просто не до этого - я не знаю, он говорит, что ему совсем не до этого, но кто знает, что будет в будущем? Может, его посетит вдохновение или он заскучает. Не знаю. Посмотрим»
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