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Fates Warning

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21 май 2021 : 		 Бывший ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING

5 май 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

20 апр 2018 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом в июне

11 дек 2017 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом

17 ноя 2017 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут зимой

17 мар 2017 : 		 Концертный релиз FATES WARNING выйдет весной

14 дек 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

17 сен 2016 : 		 Видео полного выступления FATES WARNING

15 сен 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления FATES WARNING

24 июн 2016 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING
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Бывший ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри



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Бывший барабанщик FATES WARNING и SEBASTIAN BACH Bobby Jarzombek сообщил, что теперь играет в группе легендарного кантри-исполнителя George Strait.

«Я новый участник группы ACE IN THE HOLE и на днях мы играли на частной вечеринке в Остине и все было прекрасно! Я так рад, что сейчас я здесь! С нетерпением жду, что еще подкинет будущее мне с George'ом и ребятами!»

В активе George'a 68.5 миллионов проданных копий, 33 платиновых или мультиплатиновых пластинок — это больше, чем у всех в кантри и 60 песен, становившихся первыми — это лучший результат среди всех артистов всех направлений в мире. Он член Country Music Hall Of Fame, имеет Грэмми "Best Country Album" за "Troubadour" и еще более 60 музыкальных наград.

FATES WARNING And SEBASTIAN BACH Drummer BOBBY JARZOMBEK Is Now Playing With Country Legend GEORGE STRAIT




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