Бывший ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри



Бывший барабанщик FATES WARNING и SEBASTIAN BACH Bobby Jarzombek сообщил, что теперь играет в группе легендарного кантри-исполнителя George Strait.



«Я новый участник группы ACE IN THE HOLE и на днях мы играли на частной вечеринке в Остине и все было прекрасно! Я так рад, что сейчас я здесь! С нетерпением жду, что еще подкинет будущее мне с George'ом и ребятами!»



В активе George'a 68.5 миллионов проданных копий, 33 платиновых или мультиплатиновых пластинок — это больше, чем у всех в кантри и 60 песен, становившихся первыми — это лучший результат среди всех артистов всех направлений в мире. Он член Country Music Hall Of Fame, имеет Грэмми "Best Country Album" за "Troubadour" и еще более 60 музыкальных наград.











