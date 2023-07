сегодня



FATES WARNING на виниле



Metal Blade выпустили виниловые версии двух альбомов FATES WARNING — Disconnected и FWX.



Трек-лист Disconnected:



“Disconnected Part 1”

“One”

“So”

“Pieces Of Me”

“Something From Nothing”

“Still Remains”

“Disconnected Part 2”

“Someone / Everything (One Demo)”

“It’s Over (Shutdown Demo)”

“Under The Milky Way” (The Church cover)



Трек-лист FWX:



“Left Here”

“Simple Human”

“River Wide Ocean Deep”

“Another Perfect Day”

“Heal Me”

“Sequence #7”

“Crawl”

“A Handful Of Doubt”

“Stranger (With A Familiar Face)”

“Wish”

“Simple Human” (Bobby Jarzombek drum demo 2004)

“Another Perfect Day” (Bobby Jarzombek drum demo 2004)

“Wish” (Hideous Mix 2023)







