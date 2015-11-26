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Выходит новая книга о FATES WARNING



Jeff Wagner сообщил, что до конца этого года выпустит новую книгу о FATES WARNING, Destination Onward: The Story Of Fates Warning.



«'Destination Onward' основана на многих часах эксклюзивных и свежих интервью, взятых у всех участников Fates Warning в прошлом и настоящем. Я также взял интервью у различных друзей, помощников, членов семьи, музыкантов и представителей звукозаписывающих компаний. Это веселый, серьезный, занудный и временами уморительный взгляд на одну из величайших металлических групп всех времен.



Написание "Destination Onward" стало настоящим произведением искусства. Музыка Fates Warning очаровывала и питала меня с 1985 года. Я знаю, что некоторые из вас разделяют эту преданность».







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