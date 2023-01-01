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*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Fates Warning

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16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING

5 май 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING
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|||| 2 окт 2023

Гитарист FATES WARNING: «Группа не распалась»



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В новом интервью Mike Abdow, гитарист FATES WARNING и автор песен/продюсер сольных альбомов вокалиста FATES WARNING Ray'я Alder'a, рассказал о текущем состоянии дел группы.

На просьбу поделиться своими мыслями о будущем FATES WARNING, учитывая недавние заявления Alder'a о том, что гитарист Jim Mateos не хочет сочинять новый материал для группы, Abdow ответил следующее:

«Я не знаю ничего такого, о чём бы Ray не говорил в интервью. Группа не распалась. Мы хотели бы отправиться в турне, но есть проблемы с расписанием у разных участников.

Что касается того, что Jim, возможно, не хочет заниматься новыми записями FATES WARNING, то это в значительной степени его решение, и это его прерогатива. Я уважаю его мнение.

Конечно, я бы хотел ещё поиграть с группой и записать ещё несколько альбомов. Во мне ещё много жизни — и не то чтобы её не было у других участников. Jim пишет много музыки; все ребята сочиняют много музыки в разных группах.

Но я также ценю его корни, где всё, что он делает, чем-то вдохновлено. Так что если он не чувствует что-то конкретное, он не будет этим заниматься только для того, чтобы сделать это. Я не говорю за него, но он точно будет честен и скажет: "Мне сейчас неинтересно этим заниматься". Это ощущение, которое у меня есть в его отношении, судя по тому, что я слышал в интервью и что я знаю о нём. Я уважаю то, что он хочет сделать».




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