Видео с текстом от FATES WARNING

FATES WARNING выпустят новую работу, получившую название "Long Day Good Night", шестого ноября на Metal Blade Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "Scars", доступна для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие туровый гитарист Mike Abdow, записавший ряд соло-партий, а также ударник PORCUPINE TREE/THE PINEAPPLE THIEF Gavin Harrison, сыгравший в "When Snow Falls".
Трек-лист:
01. The Destination Onward
02. Shuttered World
03. Alone We Walk
04. Now Comes The Rain
05. The Way Home
06. Under The Sun
07. Scars
08. Begin Again
09. When Snow Falls
10. Liar
11. Glass Houses
12. The Longest Shadow Of The Day
13. The Last Song
Официальное видео с текстом на "Now Comes The Rain" доступно ниже.
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