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Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом



Барабанщик FATES WARNING выступил со звездой кантри Джорджем Стрейтом на T-Mobile Arena, Лас-Вегас, Невада, — видео доступно ниже.







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