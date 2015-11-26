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Fates Warning

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19 авг 2021 : 		 Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом

23 июл 2021 : 		 Выходит новая книга о FATES WARNING

21 май 2021 : 		 Ударник FATES WARNING и SEBASTIAN BACH подался в кантри

23 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»

17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING

5 май 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

20 апр 2018 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом в июне

11 дек 2017 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом

17 ноя 2017 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут зимой

17 мар 2017 : 		 Концертный релиз FATES WARNING выйдет весной

14 дек 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

17 сен 2016 : 		 Видео полного выступления FATES WARNING

15 сен 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING
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Барабанщик FATES WARNING выступил с Джорджем Стрейтом



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Барабанщик FATES WARNING выступил со звездой кантри Джорджем Стрейтом на T-Mobile Arena, Лас-Вегас, Невада, — видео доступно ниже.

Watch FATES WARNING Drummer BOBBY JARZOMBEK Perform With Country Legend GEORGE STRAIT In Las Vegas














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