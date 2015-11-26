Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 30
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 28
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 23
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 22
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Fates Warning

*



17 дек 2020 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

9 ноя 2020 : 		 Новое видео FATES WARNING

8 окт 2020 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

31 авг 2020 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

10 июл 2020 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут летом

14 май 2020 : 		 Ray Adler завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

17 фев 2019 : 		 Новый альбом FATES WARNING выйдет в 2020 году

27 авг 2018 : 		 FATES WARNING возьмут временного барабанщика

24 авг 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

27 июн 2018 : 		 Вокалист FATES WARNING: «Планов относительного нового альбома пока нет»

16 июн 2018 : 		 Фрагмент концертного релиза FATES WARNING

15 июн 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе FATES WARNING

29 май 2018 : 		 Видео из концертного релиза FATES WARNING

5 май 2018 : 		 Фрагмент нового концертного релиза FATES WARNING

20 апр 2018 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом в июне

11 дек 2017 : 		 FATES WARNING выпустят концертный альбом

17 ноя 2017 : 		 Переиздания FATES WARNING выйдут зимой

17 мар 2017 : 		 Концертный релиз FATES WARNING выйдет весной

14 дек 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

17 сен 2016 : 		 Видео полного выступления FATES WARNING

15 сен 2016 : 		 Новое видео FATES WARNING

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления FATES WARNING

24 июн 2016 : 		 Обучающее видео от FATES WARNING

3 июн 2016 : 		 Видео с текстом от FATES WARNING

26 май 2016 : 		 Семплы новых песен FATES WARNING
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обучающее видео от FATES WARNING



*
zoom
*
* *
FATES WARNING опубликовали обучающее видео на композицию "Scars", которая взята из недавно выпущенного альбома Long Day Good Night.

Трек-лист:

01. The Destination Onward

02. Shuttered World

03. Alone We Walk

04. Now Comes The Rain

05. The Way Home

06. Under The Sun

07. Scars

08. Begin Again

09. When Snow Falls

10. Liar

11. Glass Houses

12. The Longest Shadow Of The Day

13. The Last Song

FATES WARNING Release Guitar Playthrough Video For New Song "Scars"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 84

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом