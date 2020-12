сегодня



Обучающее видео от FATES WARNING



FATES WARNING опубликовали обучающее видео на композицию "Scars", которая взята из недавно выпущенного альбома Long Day Good Night.



Трек-лист:



01. The Destination Onward



02. Shuttered World



03. Alone We Walk



04. Now Comes The Rain



05. The Way Home



06. Under The Sun



07. Scars



08. Begin Again



09. When Snow Falls



10. Liar



11. Glass Houses



12. The Longest Shadow Of The Day



13. The Last Song







